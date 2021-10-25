В Набережных Челнах спасли четвертую пострадавшую при взрыве газа

Четвертого человека извлекли спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, где взорвался газ. Как сообщают в Минздраве РТ, это девушка 1999 года рождения. Ее состояние стабильно тяжелое. Пострадавшую доставляют в БСМП.

В больнице уже находятся трое спасенных ранее. В том числе, 11-летний ребенок и 17-летний подросток. Все они в реанимации.

Тем временем в Набережных Челнах провели выездное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям города. По его итогам приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В гостинице города развернули пункт временного размещения вместимостью 400 человек. Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники.

Как уточняют в ГУ МЧС России по РТ, в результате ЧП разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Спасательная операция продолжается.