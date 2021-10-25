В Саранске фестиваль театров "Соотечественники" проходит в режиме COVID-free

Актерские коллективы из четырех государств стали участниками XV Международного фестиваля русских драматических театров зарубежья "Соотечественники", открывшегося в Саранске. Свои лучшие постановки представят труппы из России, Армении, Абхазии, Казахстана. Организованный в режиме COVID-free театральный форум впервые проходит без аншлага: в соответствии с санитарными предписаниями зал заполнен наполовину, а зрители на входе вместе с билетами предъявляют QR-коды.

Юбилейный фестиваль открылся лишь с третьего раза: он должен был состояться еще в апреле 2020-го, но из-за пандемии дважды переносился. Даже накануне театрального праздника в его программу пришлось спешно вносить изменения. Так, из-за болезни председателя жюри - известного театроведа Светланы Гарон - ее место занял телеведущий, худрук и продюсер телеканала "Театр" Александр Мягченков. Не смог приехать и Брестский академический театр драмы. Белорусских коллег на сцене заменит знаменитый пермский театр "У моста": гости покажут музыкальную комедию "Мачеха Саманишвили" в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Национальной премии "Золотая маска" Сергея Федотова. Несколько лет назад труппа уже с успехом выступала на "Соотечественниках" с постановкой гоголевской "Женитьбы".

- Фестиваль - это вовсе не "пир во время чумы". Я с рождения в театре, это просто моя жизнь, - поделилась член экспертного совета, представительница знаменитой театральной династии Анастасия Ефремова. - И прекрасно, что здесь, в Саранске, совершенно нет того ощущения, в которое мы погрузились с пандемией - как будто всюду свет выключили. В Москве, к примеру, за это время закрылось около 140 ресторанов. Но - ни одного театра, а их в столице около 400. Кабаки не выдержали, а мы - выдержали! Это - еще одно доказательство того, что театр вечен.

Возможно, из-за стремления актеров отвлечь зрителя от невеселой "ковидной реальности" в программе форума преобладают комедии. Так, в первый фестивальный вечер гости из Армении порадовали искрометной постановкой мольеровской пьесы "Плутни Скапена". А во время спектакля "Кьоджинские перепалки", который представили любимцы саранской публики - театр им. Искандера из Абхазии - зал буквально сотрясался от взрывов смеха и аплодисментов.

- Я благодарен судьбе за то, что этот фестиваль, наконец, состоялся: выезд на гастроли, встреча с другим зрителем - очень важно для труппы, - отметил худрук Ереванского русского театра им. Станиславского Карен Нерсисян. - Да, мы старались работать и во время локдауна - играли спектакль прямо во дворе. Ощущаются ли сегодня в Армении нападки на русский язык и русскую культуру, как в других странах ближнего зарубежья? Нет, у нас традиционно хорошее отношение к русскому языку. Хотя, конечно, у всех русских театров за рубежом подсознательно присутствуют опасения, что завтра политическая погода изменится - и мы станем заложниками в этих играх. Так уже было в 90-х, когда в театр приходили люди с оружием и приказывали освободить помещение. Слава Богу, сейчас такого нет. Сегодня наш театр получает государственные субсидии. К нам ходит зритель, и 95 процентов нашей публики - коренное население. Если в начале 90-х костяк труппы составляли русские актеры, то сейчас - молодые ребята армянской национальности. У многих в речи присутствует армянская мелодика, но для нас главное - чтобы мы были живые, искренние и настоящие. Ведь русский театр - это понятие не языковое и не геополитическое. Это - бренд, как итальянская опера, он очень многое дал для развития мирового театра. И такие фестивали - это тоже инструмент поддержки русских театров за пределами России.

Еще одна отличительная особенность "Соотечественников - 2021" - большое количество молодежи в зале. Многие из юных театралов пришли сюда благодаря проекту "Пушкинская карта". Кстати, в рамках фестивальной недели для молодых артистов и студентов запланирована серия мастер-классов по сценической речи и актерскому искусству. Проведут ее педагоги театрального института им. Щукина.

Кстати

Форум продлится до 28 октября. Хозяева фестиваля - актеры Государственного русского драматического театра Мордовии - представят свою работу "Васса" по пьесе Горького. Ульяновский театр им. Гончарова привез спектакль "Обломов", а гости из казахстанского Петропавловска - мелодраму "Чудаки и зануды". В последний фестивальный вечер зрители увидят мюзикл "Человек из Ламанчи" в постановке Кумыкского муздрамтеатра им. Салаватова из Махачкалы.