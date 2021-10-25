Воспитателя нижегородского детсада заподозрили в растлении детей

В Нижнем Новгороде воспитатель детского сада подозревается в совершении преступлений в отношении своих воспитанников.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете России по Нижегородской области, в настоящее время расследуется уголовное дело о совершении преступлений, предусмотренных статьей "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Пока мужчина подозревается в трех эпизодах.

По версии следствия, задержанный, работая воспитателем в детском саду, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников. Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств совершенных преступлений.