Взорвавшаяся квартира в Набережных Челнах была отключена от газа

Квартира в пятиэтажном доме, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, была отключена от газоснабжения в марте 2010 года - там была установлена заглушка. В марте этого года газовщики осматривали квартиру и подтвердили наличие заглушки, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Газпром трансгаз Казань".

Источник агентства уточнил, что, вероятно, живущий в этой квартире пенсионер пытался самовольно подключиться к трубе, однако была нарушена герметичность, из-за чего и произошла утечка газа. Одним из спасенных из-под завалов после взрыва стал 70-летний пенсионер, предположительно сделавший несанкционированную врезку в трубу.

Взрыв газа произошел на верхних этажах дома на улице Татарстана, 25/18. Разрушено шесть квартир, из-под завала спасены двое подростков, молодая девушка и пенсионер, погибших нет, однако девушка, по данным Минздрава Татарстана, находится в очень тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь в операционной, передает ТАСС.