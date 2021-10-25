На Алтае врача поймали на торговле сертификатами о вакцинации

В одной из больниц Барнаула полицейские задержали врача-терапевта, который за взятки оформлял сертификаты о вакцинации без проведения прививок. За мелкое взяточничество предприимчивому врачу грозит до одного года лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, медик наладил целый бизнес на сертификатах. За небольшую плату он вносил в базу данных поликлиники информацию о якобы сделанных прививках от коронавирусной инфекции. Затем эта информация попадала в систему "Госуслуги", и взяткодатели получали настоящие сертификаты о вакцинации.

Полицейские уже установили четыре случая незаконной выдачи таких сертификатов и по каждому из них возбудили отдельное уголовное дело о мелком взяточничестве.