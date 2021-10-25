Новосибирский губернатор назвал самый удобный способ пройти перепись

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел еженедельное оперативное совещание. В нем приняли участие члены правительства региона, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. Один из главных вопросов - проведение Всероссийской переписи населения, которая началась 15 октября.

О промежуточных итогах переписи доложил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец. По данным на 24 октября, в переписи поучаствовали 755 тысяч жителей региона, из них 313 тысяч ответили на вопросы самостоятельно, на портале Государственных услуг. По этому показателю область на девятом месте в стране.

- При действующих ограничениях самый удобный способ пройти перепись - сделать это самостоятельно через портал Госуслуг. Необходимо усилить работу по информированию граждан о возможности использования Госуслуг при прохождении переписи, - потребовал губернатор.

Напомним, в эти дни проходит первая в истории России цифровая перепись.

Главным нововведением является то, что каждый желающий может переписаться самостоятельно на портале Госуслуг. Это можно сделать по 8 ноября. Сейчас, в непростой эпидемической ситуации, это наиболее предпочтительный способ участия в переписи населения, и Росстат призывает всех граждан воспользоваться именно им. Заполнение анкеты на портале занимает менее 15 минут. Внести данные можно на себя и всех членов домохозяйства. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Также на каждого члена домохозяйства формируется цифровой код.

Кроме того, можно дождаться переписчика дома - с 18 октября по 14 ноября. Он заполнит электронные переписные бланки на планшетном компьютере. При этом не нужно показывать никаких документов. Еще один способ - пройти перепись на ближайшем стационарном переписном участке или в МФЦ. В МФЦ предоставлена возможность самостоятельно пройти интернет-перепись на гостевых компьютерах или ответить на вопросы переписчика стационарного переписного участка.

Как отличить переписчика?

У каждого из них есть удостоверение с символикой переписи, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной одежды: синие шарф, жилет со светоотражающими элементами, портфель с надписью "Росстат". Фиксация данных производится с помощью планшетного компьютера. Все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Если есть сомнения в том, что перед вами переписчик, можно позвонить на ближайший переписной участок либо участковому - они подтвердят его личность.