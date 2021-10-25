Охрана природы тоже нуждается в инновациях

Внедрение инноваций в давно сложившихся отраслях экономики иногда кажется ненужным, а то и невозможным. Однако это не так, показала прошедшая недавно в Дальневосточном научно-исследовательском институте лесного хозяйства конференция "Интенсификация использования и воспроизводства лесов Сибири и Дальнего Востока".

Знакомые нам по книгам и фильмам образы традиционной заготовки леса или посадок на месте вырубленных лесных массивов уже давно не соответствуют реальности. Это показала программа конференции, проблематика современного лесного комплекса включает такие темы, как возможности использования дистанционного зондирования Земли в решении геоэкологических задач, методы охраны и перспективы использования биологического разнообразия, генетических исследований для сохранения воспроизводства лесных ресурсов, методы выявления земель, требующих лесовосстановления, перспективы лесоразведения при выполнении климатических проектов.

На конференции, конечно, обсуждались самые разные научные и отраслевые проблемы, связанные с проведением исследований поглощения парниковых газов в лесах, методам оценки факторов возникновения и развития лесных пожаров, закономерности роста древостоев, ресурсы лесных пищевых растений Дальнего Востока, методы коррекции ставок платы за использованием лесов с учетом уровня инфляции, исследования лесных ресурсов, перспективы циркулярной экономики. Острой была дискуссия о проблемах подготовки в вузах специалистов отрасли, которых сегодня остро не хватает. А без них поднять ее на новый уровень, внедрять инновационные технологии воспроизводства и охраны лесов невозможно.

В конференции участвовал широкий круг ученых и специалистов лесной отрасли как Дальнего Востока, так и других регионов РФ, Центра природоохранных инноваций ДВФУ, многих отраслевых НИИ.