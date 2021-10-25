Охрана природы тоже нуждается в инновациях

Новости

Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом" 17:29
Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Минкульт утвердил новую форму кинобилета 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 17:29
Рубрика: Экономика

Лес ждет смелых

Охрана природы тоже нуждается в инновациях
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 244(8595)
Внедрение инноваций в давно сложившихся отраслях экономики иногда кажется ненужным, а то и невозможным. Однако это не так, показала прошедшая недавно в Дальневосточном научно-исследовательском институте лесного хозяйства конференция "Интенсификация использования и воспроизводства лесов Сибири и Дальнего Востока".

Знакомые нам по книгам и фильмам образы традиционной заготовки леса или посадок на месте вырубленных лесных массивов уже давно не соответствуют реальности. Это показала программа конференции, проблематика современного лесного комплекса включает такие темы, как возможности использования дистанционного зондирования Земли в решении геоэкологических задач, методы охраны и перспективы использования биологического разнообразия, генетических исследований для сохранения воспроизводства лесных ресурсов, методы выявления земель, требующих лесовосстановления, перспективы лесоразведения при выполнении климатических проектов.

Фото: РИА Новости
Экипажи на морских судах частично заменит электроника

На конференции, конечно, обсуждались самые разные научные и отраслевые проблемы, связанные с проведением исследований поглощения парниковых газов в лесах, методам оценки факторов возникновения и развития лесных пожаров, закономерности роста древостоев, ресурсы лесных пищевых растений Дальнего Востока, методы коррекции ставок платы за использованием лесов с учетом уровня инфляции, исследования лесных ресурсов, перспективы циркулярной экономики. Острой была дискуссия о проблемах подготовки в вузах специалистов отрасли, которых сегодня остро не хватает. А без них поднять ее на новый уровень, внедрять инновационные технологии воспроизводства и охраны лесов невозможно.

В конференции участвовал широкий круг ученых и специалистов лесной отрасли как Дальнего Востока, так и других регионов РФ, Центра природоохранных инноваций ДВФУ, многих отраслевых НИИ.

В регионах Экономика Бизнес Инновации СФО ДФО

Главное сегодня

Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы
Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию