В Приангарье четырех детей нашли запертыми в квартире без еды

Четыре мальчика в возрасте от года до десяти лет на протяжении нескольких дней оставались запертыми в одной из квартир многоэтажного дома поселка Осиновка Иркутской области. Детей вызволили из заточения с помощью выдвижной пожарной лестницы, рассказала сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

О запертых детях сообщила накануне в полицию Братского района жительница поселка. Она видела, как односельчанка передавала мальчикам продукты, воспользовавшись спущенной с третьего этажа веревкой.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Через запертую дверь дети объяснили правоохранителям, что мама ушла несколько дней назад, и с тех пор они вынуждены сидеть взаперти.

Благодаря пожарной машине, оборудованной выдвижной лестницей, полицейским удалось подняться до окна квартиры и освободить мальчиков.

Сейчас детей осматривают врачи.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Установлена личность мамы мальчиков. Женщина, как оказалось, не раз привлекала внимание сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.