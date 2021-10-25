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25.10.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

В Приангарье четырех детей нашли запертыми в квартире без еды

Текст: Дмитрий Машуков

Четыре мальчика в возрасте от года до десяти лет на протяжении нескольких дней оставались запертыми в одной из квартир многоэтажного дома поселка Осиновка Иркутской области. Детей вызволили из заточения с помощью выдвижной пожарной лестницы, рассказала сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

Фото: Пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии
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О запертых детях сообщила накануне в полицию Братского района жительница поселка. Она видела, как односельчанка передавала мальчикам продукты, воспользовавшись спущенной с третьего этажа веревкой.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Через запертую дверь дети объяснили правоохранителям, что мама ушла несколько дней назад, и с тех пор они вынуждены сидеть взаперти.

Благодаря пожарной машине, оборудованной выдвижной лестницей, полицейским удалось подняться до окна квартиры и освободить мальчиков.

Сейчас детей осматривают врачи.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Установлена личность мамы мальчиков. Женщина, как оказалось, не раз привлекала внимание сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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