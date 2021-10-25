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25.10.2021 09:42

"Ростелеком" подключил к интернету 2,5 тысячи соцобъектов в Сибири

"Ростелеком" в Сибири завершил работы по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Для этого специалисты компании проложили 3 318 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в четырех регионах: в Хакасии, Бурятии, Томской области, а также в Республике Алтай.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

За три года реализации проекта доступ к высокоскоростному интернету получили 2494 соцобъекта, среди которых - школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, объекты культуры, подразделения МЧС и Росгвардии. Больше всего объектов подключено в Бурятии: там ВОЛС проложили для 1066 СЗО. В Томской области интернетом теперь могут пользоваться 668 социально значимых учреждений, в Хакасии и на Алтае - по 491 и 269 объектов соответственно.

"Благодаря реализации проекта "Цифровая экономика" оптоволокно появилось даже в самых отделенных населенных пунктах Сибири, где до этого не было надежной связи. Таким образом мы не только подготовили инфраструктуру для подключения к интернету учреждений здравоохранения или образования, но и создали необходимую базу для дальнейшего развития цифровых технологий. Это позволит эффективнее организовывать рабочие процессы, проводить совещания и консультации, следить за порядком и безопасностью", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Программа "Цифровая экономика" утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления "Информационная инфраструктура". Компания "Ростелеком" является инфраструктурным партнером проекта, одна из задач которого - повышение качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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