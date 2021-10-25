Теленок с двумя головами родился мертвым в Хакасии

В одном из частных подворий села Маткечик Бейского района Хакасии родился двухголовый теленок. Это первенец молодой коровы, и он появился на свет мертвым, сообщает сегодня пресс-служба правительства республики.

В департаменте ветеринарии регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что животные с такими мутациями рождаются крайне редко. Это генетическое отклонение обусловлено изменением генома. Причиной могут быть факторы внешней и внутренней среды.

Мутации могут происходить в результате наследственных факторов, а также возникать из-за тех или иных мутагенных воздействий. Кроме того, они возможны в искусственных, то есть экспериментальных условиях. Не исключено генетическое изменение при близкородственном скрещивании, добавили в министерстве.