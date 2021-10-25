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25.10.2021 11:32
Рубрика: Происшествия

Томич по сантиметрам раздарил частный дом 125-ти мигрантам

Текст: Наталья Граф (Томск)

Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда признала недействительными договоры дарения недвижимости площадью в один квадратный сантиметр.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Что делать, если вы оказались владельцем "резиновой" квартиры

Именно по таким "кусочкам" 40-летний безработный из города Томска охотно раздаривал свой неблагоустроенный частный дом в поселке Хромовка. Площадь жилья составляла всего 11,8 квадратных метра. Но несмотря на это, томич смог помочь десяткам мигрантам стать счастливыми обладателями недвижимости в России. "Благодетель" вел очередного бедолагу без крыши над головой к нотариусу и отписывал ему ровно один сантиметр от своей жилплощади.

- За несколько лет собственник деревянного дома заключил договоры дарения долей в праве собственности на указанное жилое помещение со 125 иностранными гражданами и гражданами РФ, - рассказал "РГ" старший помощник прокурора Томской области Павел Федько.

Вскоре слухи о странных сделках дошли до правоохранительных органов. Во время проверки прокуроры обнаружили, что старый деревянный барак в поселке Хромовка находится в заброшенном состоянии. Он давно отрезан от отопления, водоснабжения и других коммуникаций. А никто из множества собственников в "теремок" так и не заехал.

Проверяющие заподозрили, что сделки совершались исключительно с целью предоставления новоявленным собственникам регистрации по месту жительства. Потому что сразу же после оформления документов новоселы бежали в паспортный стол.

По всей видимости, владелец старого дома обнаружил лазейку в законе для торговли "пропиской". Так называемые "резиновые квартиры" с десятками прописанных жильцов периодически выявляют во многих крупных городах. Но их хозяев привлекают к ответственности за организацию незаконной миграции и незаконную регистрацию. Томич же по факту просто дарил недвижимость всем желающим, а уж прописывались они на своем квадратном сантиметре самостоятельно. Доказать, что владелец дома на этом зарабатывал, не удалось. Он утверждал, что дарил доли исключительно по отзывчивости и сердобольности.

По иску прокуратуры Советский районный суд города Томска признал данные сделки мнимыми.

Однако ответчик обжаловал это решение в вышестоящей инстанции. Он заявил, что законом минимальный размер доли в праве собственности на жилое помещение не установлен. А значительное количество зарегистрированных в нем граждан не является препятствием для проживания в помещении.

Впрочем, судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решения суда первой инстанции без изменения. Эксперты отметили, что фактически в доме действительно никто не проживает. Более того, наличие в собственности мизерной доли исключает одновременное проживание всех собственников в названном строении.

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