В Кемерове к интеллектуальной транспортной системе подключат 38 светофоров

До конца октября сотрудники Центра организации дорожного движения планируют подключить к единой системе управления светофорный объект на проспекте Молодежном в районе здания №25. Для этого им в том числе предстоит отключить таймер обратного отсчета, чтобы снизить вероятность ввода в заблуждение участников дорожного движения.

Табло обратного отсчета уже отключено на транспортных светофорах на участках ул. Тухачевского (от пр. Ленина до ул. Терешковой), ул. Терешковой (от пр. Октябрьского до ул. 62-й проезд), на пр. Молодежном, пр. Кузнецком, пр. Ленина, пр. Химиков и на других участках улично-дорожной сети города.

Специалисты сообщают, что интеллектуальная транспортная система позволит оптимизировать движение автотранспорта, снизить длительность дорожных заторов, уменьшить задержки в часы пик и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Внедрение ИТС предусмотрено нацпроектом "Безопасные качественные дороги".

Материал подготовлен администрацией города Кемерово