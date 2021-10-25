В Кемерове по нацпроекту отремонтировали 25 участков магистралей

В этом году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтированы важные дорожные артерии областного центра - улицы Соборная, Рукавишникова, 1-ая Стахановская, Заузёлкова, Мирная, шоссе Леонова, участки проспектов Химиков и Советский.

Особенностью программы ремонта 2021 года стала обновление центральных улиц бывших шахтовых и заводских кемеровских поселков. Так, на РТС специалисты отремонтировали покрытие дорожного полотна на улицах Мартемьянова, Муромцева, Механизаторов и Пчелобаза. Также приведены в порядок обочины, и впервые за всю историю здесь обустроены остановочные площадки для транспорта с заездными карманами. На Муромцева появились тротуары и остановочные площадки, а также место для разворота общественного транспорта.

В 2021 году отремонтированы центральные улицы бывших шахтовых и заводских кемеровских поселков. Фото: Дмитрий Ярощук

В поселке Боровой стали комфортными и безопасными дороги, ведущие к социально значимым объектам. На 9 объектах выполнены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, отремонтированы заездные карманы и остановочные площадки, выполнены работы по отсыпке обочин.

Особое внимание уделено безопасности пешеходов областного центра. В этом году по дорожному нацпроекту обновлены тротуары на улицах Александрова, Соборная, Ворошилова, Стройотрядовская, а также в историческом центре города - улицах Арочная и Орджоникидзе.

Кроме того, установлены дорожные ограждения, которые упорядочивают пешеходные потоки к школам, детским садам, медицинским учреждениям.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы в городе Кемерово.

По нацпроекту в Кемерове приведены в порядок покрытия дорог, обочины, остановочные площадки. Фото: Антон Мелентьев

До конца 2021 года будет установлено 4 табло, на которых будет появляться информация о состоянии дорожного движения, о нестандартных ситуациях на городских магистралях, в том числе о ДТП. На 56 участках улично-дорожной сети Кемерова установлены камеры видеонаблюдения, заменены дорожные контроллеры на 29 светофорных объектах.

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" поступило 15 новых низкопольных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Новый подвижной состав работает на маршруте №51, соединяющем Центральный и Кировский районы.

В Рудничном районе заканчиваются комплексные работы. На построенном участке улицы Институтская от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта завершена укладка дорожной одежды, нанесена разметка. Осталось установить освещение, светофорные объекты, дорожные знаки, пешеходные ограждения.

В дорожном нацпроекте особое внимание уделено безопасности пешеходов. Фото: Дмитрий Ярощук

На объекте реконструкции участка улицы Сосновый бульвар в этом году планируется закончить основные работы и открыть движение. В ближайшее время здесь будет смонтировано освещение, установлены дорожные знаки и нанесена временная разметка. Остальные работы будут завершены до конца 2022 года.

Напомним, в предварительный список ремонта покрытия дорожного полотна по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на 2022 год вошли 24 участка магистралей.

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