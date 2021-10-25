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25.10.2021 09:42
Рубрика: Общество

В Новосибирске возбудили 17 дел о подделке сертификатов и ПЦР-тестов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирская полиция возбудила 17 уголовных дел по фактам сбыта поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса, а также подложных результатов ПЦР-тестирования. Всего же, как передает РИА Новости, зафиксировано 89 сообщений о незаконной торговле такого рода документами.

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В течение прошлой недели сотрудники полиции проводили рейды, направленные на пресечение нарушений в сфере санитарно-эпидемического благополучия населения. По результатам этой работы составлено 318 административных протоколов.

На прошедших выходных полицейские совместно со специалистами Роспотребнадзора и регионального Минпромторга проводили проверки на территории нескольких торговых центров Новосибирска. Только здесь за два дня было оформлено 67 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, с 12 октября власти региона ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг, транспорта и ЖКХ. С 8 ноября начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий с присутствием более 500 человек.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Пандемия коронавируса COVID-19

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