В Томской области ввели новые ограничения по СОVID-19

В Томской области региональный оперативный штаб по предупреждению распространения СОVID-19 принял решение о введении дополнительных ограничений.

Развлекательная инфраструктура в регионе в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет работать по новым правилам.

- У нас не будет полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах, - отметил глава Томской области Сергей Жвачкин. - Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет - будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или навынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита.

Спортивные соревнования в Томской области будут проходить без зрителей. А вот театры и филармония с 30 октября работать не прекратят. Не переболевших и не привитых работников в возрасте 60 лет и старше переведут на дистанционный режим работы. Пожилым пациентам, болеющим на дому, доставлять продукты и лекарства вновь будут волонтеры.

В школах и детских садах объявлены каникулы. Однако в учреждениях дошкольного образования откроют дежурные группы для тех детей, чьи родители работают.

- Рассчитываю, что томичи используют предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Мобильные и стационарные прививочные пункты будут работать без выходных.