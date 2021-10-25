На Ставрополье в переписи приняла участие 101-летняя пенсионерка

Во Всероссийской переписи населения поучаствовала 101-летняя жительница села Левокумского Анна Федоровна Коровина. Переписчики пришли к ней домой, а дочь долгожительницы помогла ответить на вопросы из анкеты, сообщили "РГ" в правительстве Ставропольского края.

Анна Коровина вместе с мужем - ветераном Великой Отечественной войны - переехала в Ставропольский край в 1967 году. Ее супруг работал главным бухгалтером на крупном аграрном предприятии. Сама женщина за свою жизнь успела испробовать крестьянскую работу, а также делопроизводство и бухгалтерию. В одно время она трудилась также инженером на металлургическом заводе.

- Для нее даже не стоял вопрос участвовать в переписи населения или нет. В свой 101 год мама - социально активный человек, недавно, например, голосовала во время выборов в Госдуму, - рассказала корреспонденту "РГ" дочь пенсионерки Ольга Коровина.

По ее словам, затруднительных вопросов для мамы в анкете переписчиков не оказалось. Единственная сложность была в необходимости вспомнить годы переездов: из-за особенностей работы главы семейства приходилось периодически менять место жительства. В остальном же анкета показалась женщине, которая поучаствовала уже не в одной переписи, более лаконичной, чем те, что были раньше.

Стала ли Анна Коровина старейшей ставропольчанкой, поучаствовавшей в переписи, пока неизвестно. В управлении Росстата по СКФО сообщили, что об этом можно будет сказать только после подведения итогов.

По данным ведомства, на данный момент в переписи приняли участие около 30 процентов от оценочной численности жителей Ставропольского края. Примерно 8,2 процента ставропольцев воспользовались возможностью участвовать в переписи на портале "Госуслуги", остальные решили очно пообщаться с переписчиками. Их в ставропольском крае работает почти 6 тысяч человек: 5044 ходят по домам, 829 работают на стационарных пунктах, 30 человек - в помещениях МФЦ.