На Ставрополье в переписи приняла участие 101-летняя пенсионерка

Новости

Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Эксперт: Вероятность смерти при дельта-штамме COVID возрастает в 2,3 раза 15:53
В Подмосковье в небе замечен неопознанный объект 15:50
От COVID умер писатель-фантаст и сценарист Сергей Булыга 15:38
Мутко предложил увеличить лимит по льготной ипотеке до 4 млн рублей 15:27
"ВКонтакте" запустила автоматический перевод с русского на английский 15:27
Состояние певца Александра Серова улучшилось 15:15
Главком Сухопутных войск встретился с коллегой из Шри-Ланки 15:08
РПЛ организовала проверку инцидента с фанатами "Спартака" в Петербурге 15:01
Россельхознадзор запретил импорт кормов из Дании 14:58
В Липецке начали действовать QR-коды 14:37
Путин пошутил про план для таможенников 14:36
УрФУ перевел на дистант лекции, где более 25 студентов 14:21
ЦБ рассказал об уходе россиян к нелегальным кредиторам 14:20
Смольный: Продление ограничений после 7 ноября пока не рассматривается 14:15
МИД РФ: Нельзя исключать поставок Британией ракет на Украину 14:14
ЦБ рассказал о рекордной прибыли российских банков 14:11
Арендаторы предпочитают обычную "вторичку" старинным особнякам 14:05
Лидер суданских военных объявил о введении в стране чрезвычайного положения 14:01
В Болгарии вводят обязательное тестирование школьников на коронавирус 13:58
Украина может поставить в Молдавию 700 миллионов кубометров газа 13:48
Дом сибирской отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара 13:41
Умерла актриса Вера Венцель 13:37
В Кремле заявили о мониторинге роста цен в регионах 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 15:07
Рубрика: Общество

На Ставрополье в переписи приняла участие 101-летняя пенсионерка

Текст: Никита Пешков
Фото: Правительство Ставропольского края Фото: Правительство Ставропольского края
Фото: Правительство Ставропольского края

Во Всероссийской переписи населения поучаствовала 101-летняя жительница села Левокумского Анна Федоровна Коровина. Переписчики пришли к ней домой, а дочь долгожительницы помогла ответить на вопросы из анкеты, сообщили "РГ" в правительстве Ставропольского края.

В Росстате объяснили, как защищены данные на планшетах переписчиков

Анна Коровина вместе с мужем - ветераном Великой Отечественной войны - переехала в Ставропольский край в 1967 году. Ее супруг работал главным бухгалтером на крупном аграрном предприятии. Сама женщина за свою жизнь успела испробовать крестьянскую работу, а также делопроизводство и бухгалтерию. В одно время она трудилась также инженером на металлургическом заводе.

- Для нее даже не стоял вопрос участвовать в переписи населения или нет. В свой 101 год мама - социально активный человек, недавно, например, голосовала во время выборов в Госдуму, - рассказала корреспонденту "РГ" дочь пенсионерки Ольга Коровина.

По ее словам, затруднительных вопросов для мамы в анкете переписчиков не оказалось. Единственная сложность была в необходимости вспомнить годы переездов: из-за особенностей работы главы семейства приходилось периодически менять место жительства. В остальном же анкета показалась женщине, которая поучаствовала уже не в одной переписи, более лаконичной, чем те, что были раньше.

Стала ли Анна Коровина старейшей ставропольчанкой, поучаствовавшей в переписи, пока неизвестно. В управлении Росстата по СКФО сообщили, что об этом можно будет сказать только после подведения итогов.

По данным ведомства, на данный момент в переписи приняли участие около 30 процентов от оценочной численности жителей Ставропольского края. Примерно 8,2 процента ставропольцев воспользовались возможностью участвовать в переписи на портале "Госуслуги", остальные решили очно пообщаться с переписчиками. Их в ставропольском крае работает почти 6 тысяч человек: 5044 ходят по домам, 829 работают на стационарных пунктах, 30 человек - в помещениях МФЦ.

В регионах Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Всероссийская перепись населения 2021 года

Главное сегодня

МИД РФ: Нельзя исключать поставок Британией ракет на Украину
В Кремле заявили о мониторинге роста цен в регионах
Гинцбург: Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности