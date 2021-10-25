В КЧР продлили работу системы "единого билета" к горнолыжным курортам

В Карачаево-Черкесии работа системы "единого билета" будет продлена до 15 апреля 2022 года. Действие программы распространяется на маршруты Невинномысск - Черкесск - Карачаевск - Домбай и Невинномысск - Черкесск - Архыз - Романтик.

Как сообщает пресс-служба Минтуризма региона, при покупке единого билета пассажиру оформляют билет на самолет или поезд и специальный талон для поездки в автобусе.

Оформить единый билет можно в кассах или в специальном интернет приложении, где размещена информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда.

"Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд", - отметили в ведомстве.

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