Экипажи на морских судах частично заменит электроника

В рамках федерального проекта "Автономное судовождение" к 2024 году предполагается оборудовать системами автономной навигации паромы "Генерал Черняховский" и "Маршал Рокоссовский", которые будут работать на морской транспортной линии, связывающей Ленинградскую область и Калининград, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. Каждый из этих паромов способен перевозить 80 железнодорожных вагонов, автопоездов и прочих накатных грузов. Оборудование, необходимое для управления автономными судами, получат порты Балтийск и Усть-Луга. Также в ближайшие три года Росморпорт предполагает создать в Санкт-Петербурге единый центр управления морскими автономными или дистанционно управляемыми надводными судами (МАНС).
Автономные системы судовождения испытываются в реальных условиях сразу на трех судах, сообщил генеральный директор АНО "Отраслевой центр "Маринет" Александр Пинский. Речь идет о сухогрузе "Пола Анфиса", работающем в Средиземном и Черном морях, барже "Рабочая" и земснаряде "Редут" (Черное и Азовское моря), а также танкере "Михаил Ульянов" в Баренцевом море. Чаще они работают в обычном режиме, но периодически, когда появляется возможность, переводятся в автономный режим.
В феврале 2021 года испытания перешли в стадию реального автоматического дистанционного управления. В конце апреля Россия впервые в мире продемонстрировала видеозапись процесса автономного судовождения в реальных условиях представителям Международной морской организации (ИМО) во время онлайн-конференции по а-навигации в Москве. В сентябре начались демонстрационные рейсы.
Кроме того, российские специалисты провели уникальный эксперимент, не имеющий аналогов в мировой практике. Пульт, позволяющий управлять судном дистанционно, был смонтирован не на берегу, а на другом судне. Такой вариант может быть очень полезен, например, в Арктике, где может возникнуть необходимость управлять караваном автономных транспортных судов с борта ледокола.
В проекте участвует также компания "Ситроникс КТ" (Санкт-Петербург), которая намерена обеспечить в ближайшем будущем ледовую проводку в северных морях с помощью средств автономной навигации.
Согласно проекту завершить эксперимент планируется 31 декабря 2025 года. Испытания будут проводиться в 11 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях.
Подобная работа ведется и другими странами. Но Россия, в отличие от своих зарубежных конкурентов, сумела организовать процесс так, чтобы вписаться в международные морские конвенции без необходимости их пересмотра, которое способно затянуться на десятилетия. Иными словами, любые российские суда, в том числе и автономные, выполняют все требования конвенций.
Периодически автономные суда называют беспилотными, но это не совсем верный термин, подчеркивает Александр Пинский. Автопилотные системы, которые способны без участия человека прокладывать маршрут для судна, появились еще в 70-е годы прошлого века - раньше, чем на самолетах и автомобилях. Но автопилотные системы могут только вести суда по заданной траектории. Если возникает какая-либо опасность - например, сближение с другим судном - автопилот ничего не сможет сделать. Автономные системы судовождения, в отличие от автопилота, не только способны определить опасную ситуацию, но и внести изменения в маршрут, а затем дать команду на рули и двигатели судна для необходимого маневра или предложить такие решения человеку, управляющему судном.
Главный смысл внедрения подобных систем - свести к минимуму риск человеческих ошибок, которые являются главной причиной морских аварий и катастроф. Кроме того, она позволит морским компаниям-перевозчикам сэкономить значительные средства. Морская безопасность стоит больших денег. Это установка на судах разнообразных технических средств, дополнительный экипаж на борту, его обучение и сертификация. С учетом того, что в мире существует дефицит моряков, эти затраты постоянно растут. По словам Александра Пинского, автономное судовождение - на данный момент единственный способ повысить безопасность судоходства. Часть экипажа можно переместить на берег, а это уже немалая экономия. Некоторые должности на борту судна просто станут ненужными, поскольку многие рутинные операции будет выполнять не человек, а автоматика. В итоге численность экипажей можно будет сократить примерно на 25-30 процентов
- Цели полностью избавиться от судовых экипажей мы не ставим, - отмечает эксперт. - С некоторыми функциями может справиться техника, а для других по-прежнему необходим человек. Например, заботиться о пассажирах на борту, спасать их в случае аварии автоматика не сможет. Ряд технических функций тоже нет смысла автоматизировать, поскольку это будет дороже, чем работа человека на борту - речь идет, например, о швартовке или лоцманской проводке в порту. Но одну смену как минимум можно будет убрать с борта судна благодаря автономным системам. Некоторые компании, с которыми я контактировал, планируют вдвое сократить навигационную смену.
Тем не менее полностью автономные суда в России появятся уже совсем скоро. В частности, в 2026 году в Новороссийском морском торговом порту планируется запустить группу буксиров-автоматов. Благодаря тому, что буксиры будут полностью автоматизированными, их размеры окажутся гораздо меньшими, что дает им больше возможностей по проводке и швартовке судов - а значит, увеличит пропускную способность порта. Вполне вероятно, что этим опытом в будущем воспользуются и другие порты.
Активными участниками процесса внедрения а-навигации в российском судоходстве стали вузы. Александр Пошивай сообщил, что в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова создан научно-образовательный центр "Беспилотные технологии на водном транспорте". Сложнейшее оборудование систем а-навигации и новые условия морской работы потребуют специалистов высочайшей квалификации, а значит, будет необходимо дополнительно обучать экипажи судов. По словам замминистра, все это сделает профессию моряка еще более престижной и привлекательной.