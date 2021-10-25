Экипажи на морских судах частично заменит электроника

Нынешней осенью Госдума рассмотрит поправки к Кодексу торгового мореплавания и несколько подзаконных актов, регулирующих использование автономных судов. Это станет настоящей революцией в морском судовождении. Речь идет о кораблях, где впервые в мире внедрены автономные и дистанционные системы навигации (а-навигация), которые способны заменить человека и радикально уменьшить количество членов экипажа на борту.

В рамках федерального проекта "Автономное судовождение" к 2024 году предполагается оборудовать системами автономной навигации паромы "Генерал Черняховский" и "Маршал Рокоссовский", которые будут работать на морской транспортной линии, связывающей Ленинградскую область и Калининград, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. Каждый из этих паромов способен перевозить 80 железнодорожных вагонов, автопоездов и прочих накатных грузов. Оборудование, необходимое для управления автономными судами, получат порты Балтийск и Усть-Луга. Также в ближайшие три года Росморпорт предполагает создать в Санкт-Петербурге единый центр управления морскими автономными или дистанционно управляемыми надводными судами (МАНС).

Использование автономных судов станет настоящей революцией в морском судовождении

Автономные системы судовождения испытываются в реальных условиях сразу на трех судах, сообщил генеральный директор АНО "Отраслевой центр "Маринет" Александр Пинский. Речь идет о сухогрузе "Пола Анфиса", работающем в Средиземном и Черном морях, барже "Рабочая" и земснаряде "Редут" (Черное и Азовское моря), а также танкере "Михаил Ульянов" в Баренцевом море. Чаще они работают в обычном режиме, но периодически, когда появляется возможность, переводятся в автономный режим.

В феврале 2021 года испытания перешли в стадию реального автоматического дистанционного управления. В конце апреля Россия впервые в мире продемонстрировала видеозапись процесса автономного судовождения в реальных условиях представителям Международной морской организации (ИМО) во время онлайн-конференции по а-навигации в Москве. В сентябре начались демонстрационные рейсы.

Кроме того, российские специалисты провели уникальный эксперимент, не имеющий аналогов в мировой практике. Пульт, позволяющий управлять судном дистанционно, был смонтирован не на берегу, а на другом судне. Такой вариант может быть очень полезен, например, в Арктике, где может возникнуть необходимость управлять караваном автономных транспортных судов с борта ледокола.

В проекте участвует также компания "Ситроникс КТ" (Санкт-Петербург), которая намерена обеспечить в ближайшем будущем ледовую проводку в северных морях с помощью средств автономной навигации.

Согласно проекту завершить эксперимент планируется 31 декабря 2025 года. Испытания будут проводиться в 11 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях.

Подобная работа ведется и другими странами. Но Россия, в отличие от своих зарубежных конкурентов, сумела организовать процесс так, чтобы вписаться в международные морские конвенции без необходимости их пересмотра, которое способно затянуться на десятилетия. Иными словами, любые российские суда, в том числе и автономные, выполняют все требования конвенций.

Главный смысл внедрения автоматики - свести к минимуму риск человеческих ошибок, которые являются главной причиной морских аварий и катастроф

Периодически автономные суда называют беспилотными, но это не совсем верный термин, подчеркивает Александр Пинский. Автопилотные системы, которые способны без участия человека прокладывать маршрут для судна, появились еще в 70-е годы прошлого века - раньше, чем на самолетах и автомобилях. Но автопилотные системы могут только вести суда по заданной траектории. Если возникает какая-либо опасность - например, сближение с другим судном - автопилот ничего не сможет сделать. Автономные системы судовождения, в отличие от автопилота, не только способны определить опасную ситуацию, но и внести изменения в маршрут, а затем дать команду на рули и двигатели судна для необходимого маневра или предложить такие решения человеку, управляющему судном.

Главный смысл внедрения подобных систем - свести к минимуму риск человеческих ошибок, которые являются главной причиной морских аварий и катастроф. Кроме того, она позволит морским компаниям-перевозчикам сэкономить значительные средства. Морская безопасность стоит больших денег. Это установка на судах разнообразных технических средств, дополнительный экипаж на борту, его обучение и сертификация. С учетом того, что в мире существует дефицит моряков, эти затраты постоянно растут. По словам Александра Пинского, автономное судовождение - на данный момент единственный способ повысить безопасность судоходства. Часть экипажа можно переместить на берег, а это уже немалая экономия. Некоторые должности на борту судна просто станут ненужными, поскольку многие рутинные операции будет выполнять не человек, а автоматика. В итоге численность экипажей можно будет сократить примерно на 25-30 процентов

- Цели полностью избавиться от судовых экипажей мы не ставим, - отмечает эксперт. - С некоторыми функциями может справиться техника, а для других по-прежнему необходим человек. Например, заботиться о пассажирах на борту, спасать их в случае аварии автоматика не сможет. Ряд технических функций тоже нет смысла автоматизировать, поскольку это будет дороже, чем работа человека на борту - речь идет, например, о швартовке или лоцманской проводке в порту. Но одну смену как минимум можно будет убрать с борта судна благодаря автономным системам. Некоторые компании, с которыми я контактировал, планируют вдвое сократить навигационную смену.

Тем не менее полностью автономные суда в России появятся уже совсем скоро. В частности, в 2026 году в Новороссийском морском торговом порту планируется запустить группу буксиров-автоматов. Благодаря тому, что буксиры будут полностью автоматизированными, их размеры окажутся гораздо меньшими, что дает им больше возможностей по проводке и швартовке судов - а значит, увеличит пропускную способность порта. Вполне вероятно, что этим опытом в будущем воспользуются и другие порты.

Активными участниками процесса внедрения а-навигации в российском судоходстве стали вузы. Александр Пошивай сообщил, что в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова создан научно-образовательный центр "Беспилотные технологии на водном транспорте". Сложнейшее оборудование систем а-навигации и новые условия морской работы потребуют специалистов высочайшей квалификации, а значит, будет необходимо дополнительно обучать экипажи судов. По словам замминистра, все это сделает профессию моряка еще более престижной и привлекательной.