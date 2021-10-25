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25.10.2021 13:23
Рубрика: Происшествия

Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали за хищение денег

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Коми Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Коми
Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Коми

Сыктывкарский городской суд в понедельник принял решение о заключении под стражу бывшего руководителя администрации главы Республики Коми Михаила Порядина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Экс-главу костромского города осудили за взятку на семь лет колонии

В отношении экс-руководителя возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Основанием стали материалы УФСБ России по Республике Коми.

Как добавили в региональном Следственном комитете, в 2018-2020 годах фигурант похитил деньги, которые поступили на счет одного из благотворительных фондов на общую сумму не менее 85 миллионов рублей. Это версия следствия. Свою вину бывший высокопоставленный чиновник не признал.

Суд заключил Михаила Порядина под стражу до 23 декабря 2021 года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Борьба с коррупцией

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