Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали за хищение денег

Сыктывкарский городской суд в понедельник принял решение о заключении под стражу бывшего руководителя администрации главы Республики Коми Михаила Порядина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

В отношении экс-руководителя возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Основанием стали материалы УФСБ России по Республике Коми.

Как добавили в региональном Следственном комитете, в 2018-2020 годах фигурант похитил деньги, которые поступили на счет одного из благотворительных фондов на общую сумму не менее 85 миллионов рублей. Это версия следствия. Свою вину бывший высокопоставленный чиновник не признал.

Суд заключил Михаила Порядина под стражу до 23 декабря 2021 года.