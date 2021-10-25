Интернет-аферисты стали использовать детей для доступа к счетам родителей

В Республике Коми зафиксирован новый способ мошенничества - интернет-аферисты пытались добраться до банковской карты жительницы Сыктывкара через общение с ее дочерью в социальных сетях, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Об этой схеме стало известно благодаря бдительности горожанки. Она заметила, что ее банковское приложение оказалось заблокированным, а до этого она получила ряд подозрительных СМС.

Выяснилось, что дочери этой женщины написала ее подружка в соцсетях и посетовала, что случайно оформила платную подписку на один из сервисов. Собеседница попросила помощи и дочь сыктывкарки стала по ее совету слать СМС с текстом, который ей указали в диалоге на короткий номер банка.

Но списаний удалось избежать - оказалось, что в тарифе, которым пользовалась жительница Сыктывкара, не были предусмотрены СМС. Однако из-за подозрительной активности мобильный банк был заблокирован.

Женщина серьезно поговорила с дочкой, та призналась, что хотела прикрыть подружку от гнева родителей. Сыктывкарка сама решила поговорить с девочкой и тут выяснилось, что аккаунт подружки был взломан и с ее дочкой общался интернет-мошенник.

Тогда женщина обратилась в полицию. Сейчас злоумышленников ищут, а полицейские призывают граждан к бдительности.