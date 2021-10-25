Как в Петербурге отметят юбилей кинорежиссера Игоря Масленникова

26 октября исполняется 90 лет знаменитому петербургскому кинорежиссеру, народному артисту России Игорю Масленникову. На киностудии "Ленфильм" состоится юбилейный вечер, откроется выставка, а также пройдет премьера фильма о Мастере - "Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?", снятого его учениками.

Первую свою картину Игорь Масленников снял на "Ленфильме" 55 лет назад - дипломный фильм "Кузя и Маргарита", учился он тогда на Высших режиссерских курсах, у Григория Козинцева. Потом на киностудии одна за другой появлялись его работы: "Личная жизнь Кузяева Валентина", "Завтра, третьего апреля…", "Гонщики", "Под каменным небом", "Сентиментальный роман", "Ярославна - королева Франции", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама", трилогия "Зимняя вишня", "Продление рода"... Создал свою студию "Троицкий мост". Занимался экранизацией русской классики, выпустил трилогию по мотивам комедий А.Н.Островского - "Русские деньги", "Взятки гладки", "Банкрот".

По каналу BBC "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" смотрела вся Англия, советские фильмы о Холмсе были признаны в Великобритании лучшими среди всех других зарубежных картин об этом герое. Исполнителя главной роли Василия Ливанова королева Елизавета Вторая наградила орденом Британской империи, а в Новой Зеландии выпустили серию из четырех серебряных монет, посвященных героям популярного советского сериала... В массовом сознании зрителя Англия надолго осталась такой, какой ее показал Игорь Масленников.

Мелодрама "Зимняя вишня" (1985) открыла для широкого зрителя актрису Елену Сафонову. Фильм и его героиня пользовались таким успехом, что спустя несколько лет режиссер снял его продолжение. А недавно задумал снять четвертую часть, написал сценарий "Зимняя вишня. 30 лет спустя".

26 октября на "Ленфильме" соберутся друзья, коллеги и ученики юбиляра, они поздравят Мастера с днем рождения и увидят новый документально-игровой фильм "Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?". Сняли его ученики, выпускники мастерской в петербургском институте кино и телевидения, однокурсники, режиссеры Вагенак Балаян и Николай Котяш. В ленту вошли интервью с Игорем Федоровичем, уникальные архивные материалы и игровые эпизоды.

Игорь Масленников со своими учениками, снявшими фильм о нем. Фото: Из личного архива режиссера

В юбилейной программе запланирован и показ фильмов учеников Масленникова, а также любимый фильм режиссера - "Письма к Эльзе". Снят он в 2002 году по сценарию Аркадия Высоцкого, заняты в нем актеры Юлия Маврина, Аристарх Ливанов, Алла Демидова, Зинаида Кириенко и другие. Режиссер в интервью "РГ" не скрывал досады от того, что картина, которую он считает лучшей в своей кинобиографии ("Как это всегда бывает - родитель больше любит несчастного ребенка"), так и не дошла до широкой зрительской аудитории. Ее незавидную судьбу он связывал с разрушившейся в начале 2000-х годов системой российского кинопроката.

Помимо кинопоказов на студии откроется выставка в честь юбиляра. Будут представлены костюмы и реквизит из фильмов "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Холмса", "Ярославна, королева Франции" и других. А еще - фотографии со съемок, рисунки, шаржи и эскизы самого режиссера.

Программа юбилея Игоря Масленникова

26 октября, 17:00 - чествование Мастера и показ фильма "Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?" Трансляция мероприятия будет доступна на портале Культура.РФ, а также на страничке киностудии в ВК.

27 октября, 17:00 - фильмы учеников Игоря Масленникова (требуется регистрация);

28 октября, 18:00 - фильмы учеников Игоря Масленникова (требуется регистрация);

3 ноября, 18:00 - показ фильма "Письма к Эльзе" (требуется регистрация);

Экскурсии с выставкой, посвященной Игорю Масленникову, с 26 октября по 3 ноября (с 12:00 до 19:00 по предварительной записи).