Молодой ученый разработал способ, позволяющий избежать аварийных ситуаций на аэродроме

Денис Андреев, аспирант кафедры телевидения и видеотехники Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ", создал систему, позволяющую пилотам "видеть" на взлетно-посадочных полосах даже очень маленькие объекты и в непогоду: дождь, туман, снегопад. Разработку планируется апробировать в условиях аэропорта. Если все пойдет хорошо, можно будет говорить о внедрении. Тем самым разработка войдет в число десятков изобретений, созданных вузовской молодежью и получивших реальное воплощение в тех или иных отраслях экономики.

В "ЛЭТИ" молодежь нацеливают именно на разработки, которые найдут реальное применение.

- Чтобы поддержать начинающих исследователей, мы организуем внутривузовские конкурсы молодежных инновационных проектов. Такие конкурсы стимулируют молодых ученых, аспирантов, демонстрируют конкретный результат, учат оформлять его в соответствии с ГОСТом. Основная идея конкурсов - вывести разработки на новый уровень, чтобы молодежь вышла уже на опытный образец или макет. Например, в конкурсе, который был проведен в этом году, участвовали группы по три человека. Размер гранта составил 500 тысяч рублей. На очную защиту проектов вышло более 40 таких групп. Победа досталась 21 из них. Разработки касались СВЧ, IT, медицины, искусственного интеллекта, радиолокации.

Только на этот конкурс вуз направил более 10 миллионов рублей, - подчеркнул Виктор Тупик, проректор по научной работе СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

Что касается системы, созданной Денисом Андреевым, то, как пояснил "РГ" научный руководитель аспиранта, профессор кафедры телевидения и видеотехники Николай Лысенко, разработку темы Денис Андреев начал еще в магистратуре - он писал работу по обнаружению предметов в условиях ограниченной видимости. Тема, актуальная не только в авиации, но и в области подводного телевидения.

- Этой темой я заинтересовался, потому что последние несколько лет моей профессиональной деятельности были неразрывно связаны с авиационной тематикой, - рассказал Денис. - Я работал в группе по разработке программного обеспечения авиационного тренажера в ГК "Кронштадт". И в то же время с телевизионной техникой - на нашей кафедре телевидения и видеотехники. "ЛЭТИ" ею занимаются во всех ее разделах. Таким образом, я хотел привести эти направления к общему знаменателю. В процессе работы и общения с экипажами я узнал о таком важном аспекте безопасности полетов, как контроль за состоянием взлетно-посадочной полосы, в том числе и за наличием препятствий. Оказалось, что задача до сих пор не имеет надежного и эффективного решения и преимущественно рассматривается только с точки зрения дорогостоящих наземных систем, требующих существенной модернизации взлетно-посадочной полосы. Родилась идея решать задачу со стороны самолета - с помощью телевизионных методов. И таким образом давать экипажу более оперативную информацию для принятия решения. Раньше я также принимал участие в разработках кафедры, связанных с безопасностью в общественном транспорте.

Использование метода даст экипажу самолета возможность оперативно принять решение о возможности совершении посадки или выполнении маневра с уходом на второй круг

Что касается авиации, то современные самолеты оборудуются системами так называемого "синтетического видения", которые должны компенсировать плохую видимость в различных погодных условиях. Системы делают "картинку" более четкой, усиливают контрастность объектов. Но существующих методов уже недостаточно. Аварии на взлетно-посадочных полосах, связанные с появлением на летном поле различных объектов, все же случаются. Например, на пути самолета оказывается животное, элементы обшивки, что-то из багажа или же транспортное средство. Ученые подсчитали: только из-за проколов шин самолетов на взлетно-посадочных полосах авиакомпании теряют 13 миллиардов долларов в год.

Как же "заставить" оборудование "видеть" лучше в снегопад или туман?

Денис Андреев создал каскад методов, позволяющих увеличить дальность, четкость изображения, идентификацию объектов. Система, предложенная аспирантом, основана на классических методах цифровой обработки изображений и применения нейронных сетей.

- Использование метода даст экипажу возможность оперативно получить информацию о препятствии и своевременно принять решение о возможности совершения посадки или выполнении маневра с уходом на второй круг, во время которого полоса должна быть очищена службами аэропорта. Это позволит повысить безопасность полетов и снизить убытки авиакомпаний от вынужденного частого ремонта самолетов после встречи с препятствиями. Даже если препятствие не приводит к аварии, оно неизбежно наносит урон обшивке, двигателям или шасси, - поясняет Денис Андреев.

Предложенный петербургским аспирантом метод предназначен для использования в составе существующих на рынке бортовых систем улучшенного видения. Поэтому внедрение нового метода в практическое применение не будет затратным. Проект Дениса Андреева стал темой его кандидатской диссертации. А поскольку он работает в организации, которая сотрудничает с авиакомпаниями, то планируется апробировать разработку в реальных условиях.

КСТАТИ

Виктор Тупик, проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ":

- В нашем университете создана система поддержки молодых ученых. Апробированы методики опережающего развития научных лабораторий под руководством молодых научно-педагогических работников на основе гринфилд-подхода. В рамках программы "Приоритет 2030" мы планируем обеспечить привлечение и сопровождение молодежи на всех этапах научно-образовательной траектории (абитуриент - студент - аспирант - молодой научно-педагогический работник - докторант) и во всех звеньях молодежной научной инфраструктуры, включая Молодежный НИИ.