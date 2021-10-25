На Вологодчине за кражу денег арестовали мать 11 детей

Кичменгско-Городецкий районный суд арестовал на два месяца подозреваемую в хищении денег. Самое поразительное в том, что эта 33-летняя женщина имеет 11 детей, воспитанием которых не занимается, пишет пресс-служба судов Вологодской области.

Все случилось в поселке Югский. Две женщины зашли в один из домов. Одна стала выдавать себя за специалиста по снятию порчи, а вторая - многодетная мать - украла 21,8 тысячи рублей. С места происшествия обе скрылись, а деньги поделили пополам.

Подозреваемая с заключением под стражу не согласилась, но причастность к преступлению признала. Выяснилось, что у нее 11 детей. В начале октября сгорел их дом, где они жили в Красноборском районе Архангельской области. Какое-то время женщина обитала у брата. Сейчас же всеми детьми занимается бабушка. Сама мать уже пять раз привлекалась к уголовной ответственности, никогда нигде не работала.

Под стражу 33-летнюю многодетную мать заключили до 19 декабря 2021 года.