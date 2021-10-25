Стартовал мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики"

Начат прием заявок на мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики". Конкурс проводится в рамках одноименного проекта и призван привлечь внимание к проблемам, которые волнуют женщин северных регионов. О старте конкурса сообщила пресс-служба оргкомитета.

Стать участницей могут представительницы северных этносов и коренных народов Севера, независимо от места проживания и профессии. Нужно сделать о себе видео-эссе на тему "Почему именно я должна принять участие в проекте?". Среди главных сюжетов: "Уникальность моего народа", "Мифы", "Обычаи", "Традиции ведения хозяйства и воспитания детей".

На первом этапе будут выбраны 25-30 участниц, которые войдут в "длинный список" проекта. Семь войдут в "короткий список" и будут приглашены на съемки в Санкт-Петербург или Якутск. У них будут все шансы стать героинями документального кино "Женский голос Арктики", который предполагается снимать на территории Якутии и в Северной столице.

Прием заявок проходит до 10 ноября.

Среди организаторов киностудии "Ленфильм", "Увидеть море", национальная вещательная компания "Саха", Музей музыки и фольклора народов Якутии, Республиканский фонд развития культуры Якутии.