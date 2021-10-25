Стартовал мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики"

Новости

Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом" 17:29
Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Минкульт утвердил новую форму кинобилета 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 17:45
Рубрика: Общество

Стартовал мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Начат прием заявок на мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики". Конкурс проводится в рамках одноименного проекта и призван привлечь внимание к проблемам, которые волнуют женщин северных регионов. О старте конкурса сообщила пресс-служба оргкомитета.

Стать участницей могут представительницы северных этносов и коренных народов Севера, независимо от места проживания и профессии. Нужно сделать о себе видео-эссе на тему "Почему именно я должна принять участие в проекте?". Среди главных сюжетов: "Уникальность моего народа", "Мифы", "Обычаи", "Традиции ведения хозяйства и воспитания детей".

Фото: Анжелика Гурская/РГ
В Петербурге вышла книга воспоминаний Героя Советского Союза Абрека Баршта

На первом этапе будут выбраны 25-30 участниц, которые войдут в "длинный список" проекта. Семь войдут в "короткий список" и будут приглашены на съемки в Санкт-Петербург или Якутск. У них будут все шансы стать героинями документального кино "Женский голос Арктики", который предполагается снимать на территории Якутии и в Северной столице.

Прием заявок проходит до 10 ноября.

Среди организаторов киностудии "Ленфильм", "Увидеть море", национальная вещательная компания "Саха", Музей музыки и фольклора народов Якутии, Республиканский фонд развития культуры Якутии.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы
Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности