В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды

В Мурманской области с 30 октября посещать общественные места можно будет только по QR-коду. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

Речь идет о кинотеатрах, кинозалах, театрах и дворцах культуры, Мурманской областной филармонии и океанариуме.

Также QR-код потребуется посетителям учреждений общепита, спортивных объектов в закрытых помещениях, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Данный порядок вводится и при заселении в гостиницы и хостелы.

Как сообщалось ранее, северяне старше 65 лет с 30 октября должны соблюдать самоизоляцию.