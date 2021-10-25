В НАО для посещения общественных мест ввели QR-коды о вакцинации

В Ненецком автономном округе на фоне тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусом с сегодняшнего дня введены QR-коды для посещения общественных мест. Власти региона считают, что система QR-кодов поможет минимизировать распространение инфекции.

- Рост заболеваемости коронавирусом проходит на фоне роста заболеваемости ОРВИ. COVID-19 регистрируется во всех возрастных группах, в большинстве случаев среди работников образования, торговли, общественного питания и других сфер, связанных с обслуживанием населения. Установлено, что заболевшие активно посещали места массового скопления людей, - рассказала главный государственный санитарный врач НАО Наталья Кирхар.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшие выходные дни в округе зарегистрировано 46 случаев заболевания COVID-19.

В список мест, куда с 25 октября можно попасть только при наличии QR-кода (о прохождении вакцинации не более 1 года назад или о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад), вошли: объекты культуры и спорта, отдыха и досуга, рестораны, кафе, столовые, салоны красоты, СПА и массажные салоны, солярии, сауны.