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25.10.2021 15:06
Рубрика: Общество

В нерабочие дни петербуржцы смогут сделать прививку от COVID-19

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объявил о режиме работы медучреждений во время нерабочих дней. В три первых дня ноября все медицинские учреждения Петербурга будут работать как обычно. В день народного единства, 4 ноября, к медикам можно будет обратиться только при необходимости экстренной помощи.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Следующие два дня, 5 и 6 ноября, поликлиники будут работать дежурными бригадами, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. На время нерабочих дней вакцинация населения приостановлена не будет. Город обеспечен достаточным запасом вакцины.

По словам Лисовца, нынешняя ситуация по заболеваемости несильно отличается от прошлогодней. За исключением организации мероприятий по вакцинации населения.

На сайте комитета опубликован список учреждений, где имеется вакцина "ЭпиВакКорона". Кроме того есть обновленный перечень пунктов вакцинации для иностранных граждан. Вакцинация проводится препаратом "Спутник Лайт" на коммерческой основе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

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