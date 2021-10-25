В нерабочие дни петербуржцы смогут сделать прививку от COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объявил о режиме работы медучреждений во время нерабочих дней. В три первых дня ноября все медицинские учреждения Петербурга будут работать как обычно. В день народного единства, 4 ноября, к медикам можно будет обратиться только при необходимости экстренной помощи.

Следующие два дня, 5 и 6 ноября, поликлиники будут работать дежурными бригадами, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. На время нерабочих дней вакцинация населения приостановлена не будет. Город обеспечен достаточным запасом вакцины.

По словам Лисовца, нынешняя ситуация по заболеваемости несильно отличается от прошлогодней. За исключением организации мероприятий по вакцинации населения.

На сайте комитета опубликован список учреждений, где имеется вакцина "ЭпиВакКорона". Кроме того есть обновленный перечень пунктов вакцинации для иностранных граждан. Вакцинация проводится препаратом "Спутник Лайт" на коммерческой основе.