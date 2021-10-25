В Петербурге простятся с режиссером Александром Рогожкиным

В Петербурге 28 октября пройдет церемония прощания с режиссером Александром Рогожкиным, который скончался в минувшие выходные после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 72 лет.

Как сообщают на киностудии "Ленфильм", прощание пройдет в 13.00 на Богословском кладбище. Там же состоятся похороны режиссера.

Фильмы Александра Рогожкина вошли в золотую коллекцию отечественного кинематографа. В 1995 году он снял поистине народную ленту "Особенности национальной охоты", затем вышли картины "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период".

Также он создал ленты "Блокпост", "Кукушка", принимал участие в съемках знаковых отечественных сериалов "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".