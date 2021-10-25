В Петербурге возобновились коронавирусные рейды по барам

В Петербурге в связи с усилением ограничений, вновь начались рейды по барам и ресторанам. Как сообщает комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, в ходе проверки в четырнадцати барах, в половине обнаружены нарушения.

Так, бары на 2-й Советской улице и Жуковского в нарушение установленных правил принимали посетителей после двух ночи, а официанты не носили масок. Без средств индивидуальной защиты работали бармены в заведении на Чекистов. Еще в трех барах посетителям предлагали кальяны, что также сейчас запрещено.

Четыре заведения уже временно закрыты по требованиям Смольного. Их владельцам грозит штраф. В отношении администрации еще трех заведений документы пока оформляются.

В ближайшее время ограничения в Петербурге станут еще более жесткими. С 30 октября по 7 ноября все точки общепита, за исключением вокзальных кафе и заводских столовых, смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

На этот период количество рейдов будет увеличено. Также комитет по контролю за имуществом Петербурга и региональное управление Роспотребнадзора будут посещать заведения по сигналам неравнодушных граждан.

Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, а также принудительное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.