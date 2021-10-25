В Псковской области раскрыли вспышку африканской чумы свиней

Россельхознадзор подозревает ветеринарную службу Псковской области и руководство одного из местных агрохолдингов в том, что эти структуры около двух месяцев скрывали вспышку африканской чумы на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Россельхознадзор выявил генетический материал вируса африканской чумы свиней в образцах готовой продукции. При проверке было установлено, что она произведена 16 мая 2021 года из сырья агрохолдинга, а ветеринарные сопроводительные документы на инфицированное вирусом мясо оформлялись государственной ветеринарной службой Псковской области. При этом вспышка африканской чумы свиней на предприятии была официально зарегистрирована только 7 июля 2021 года.

На основании этого у Россельхознадзора есть основания полагать, что администрация агрохолдинга совместно с ветслужбой региона скрывали вспышку АЧС около двух месяцев до официального установления диагноза и проведения мероприятий по ликвидации болезни.