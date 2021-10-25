В Псковской области заблокировали ученические проездные

В Псковской области приостановили действие ученических проездных. Разблокируют их 7 ноября, когда закончатся каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что срок действия проездных на месяц будет продлен с 8 до 14 ноября, поэтому учащиеся ничего не потеряют.

Напомним, в регионе с 25 октября ввели каникулы в школах, а студентов отправили на дистанционку.

С 30 октября, в период нерабочих дней, в Псковской области вводятся жесткие ограничения для несовершеннолетних, без сопровождения родителей им запрещено появляться в точках общепита и торговых центрах.

Все учреждения культуры в нерабочую неделю будут закрыты.