В Псковской области ввели жесткие ограничения в нерабочую неделю

В Псковской области введены новые ограничения из-за коронавируса. С 30 октября по 7 ноября, когда по всей стране объявлены нерабочие дни, в регионе приостанавливается деятельность учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, должны быть закрыты все кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Также должны быть закрыты экскурсионные бюро. При этом финансово-хозяйственная деятельность в этих организациях может быть продолжена, также разрешается не закрывать кассы, то есть, купить билет на концерт в декабре, будет возможно.

Чтобы предотвратить туристский бум в регионе в нерабочую неделю, для гостиниц устанавливается правило, что должно быть заполнено не более половины номеров.

Ранее стало известно, что псковских школьников на осенние каникулы отправляют с 25 октября. С этого времени в регионе вводятся жесткие требования к детям. В частности, несовершеннолетние без сопровождения родителей не смогут посещать торговые центры, кафе, аквапарки и любые развлекательные учреждения. Все учреждения дополнительного образования будут закрыты с 25 октября по 7 ноября. У студентов каникул не будет, но в этот период их переводят на дистанционку.

QR-коды на посещение общественных мест, которые планировалось в регионе ввести с 1 ноября, начнут действовать на день раньше, с 30 октября.

Для непривитых граждан старше 65 лет в регионе вводится режим самоизоляции. Предприятиям надлежит отправить не менее трети сотрудников на удаленку.

Ежедневно в Псковской области фиксируется более 250 новых случаев коронавируса. Медицинская система региона работает в условиях сильных перегрузок, так как многие пациенты поступают в тяжелом состоянии. Власти региона, чтобы ограничить социальные контакты даже рассматривали возможность введения нерабочей недели с 23 октября, но затем от этой крайней меры отказались.