В Псковской области ввели жесткие ограничения в нерабочую неделю

Новости

Таиланд начнет пускать привитых туристов из 46 стран без карантина 23:05
Франция заморозит цены на газ на весь 2022-й год 22:59
Биткоин падает после рекордного роста 22:46
Суд оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей 22:43
Режиссер "Ералаша" Белостоцкий арестован по обвинению в педофилии 22:42
"Рома" Моуринью проиграла в матче Лиги конференций со счетом 1:6 22:29
Роспотребнадзор нашел массовые ковидные нарушения в "Дикси" 22:24
Песков не исключил корректировки планов Путина в День народного единства 22:22
Ученые нашли у коронавируса признаки сезонной инфекции 21:44
В Москве суд оштрафовал фаната за драку после матча "Спартак" - "Лестер" 21:40
Путин предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения 21:30
Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций 21:22
Путин: Я не думаю о своей роли в истории, это мешает работать 21:15
Путин рассказал, почему он против обязательной вакцинации от COVID-19 21:06
Путин: Чтобы "мягкая сила" работала, надо уважать себя 20:45
Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник 20:35
Бундестаг: Необходим скорейший запуск "Северного потока-2" 20:35
Мурашко вручил госнаграды разработчикам "Спутника V" 20:27
Путин ответил на вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2" 20:23
В НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны территории альянса 20:13
Путин об Украине: Это тупик, и я не очень понимаю, как из него выйти 20:07
Брянская область введет QR-коды с 15 ноября 20:05
Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах 20:02
Путин: Медведчука пытаются привлечь к ответственности за политическую позицию 20:00
Путин назвал условия нормализации ситуации в Афганистане 19:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 22:31
Рубрика: Власть

В Псковской области ввели жесткие ограничения в нерабочую неделю

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области введены новые ограничения из-за коронавируса. С 30 октября по 7 ноября, когда по всей стране объявлены нерабочие дни, в регионе приостанавливается деятельность учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
Комздрав Петербурга разъяснил, как оформить медотвод от вакцинации

В частности, должны быть закрыты все кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Также должны быть закрыты экскурсионные бюро. При этом финансово-хозяйственная деятельность в этих организациях может быть продолжена, также разрешается не закрывать кассы, то есть, купить билет на концерт в декабре, будет возможно.

Чтобы предотвратить туристский бум в регионе в нерабочую неделю, для гостиниц устанавливается правило, что должно быть заполнено не более половины номеров.

Ранее стало известно, что псковских школьников на осенние каникулы отправляют с 25 октября. С этого времени в регионе вводятся жесткие требования к детям. В частности, несовершеннолетние без сопровождения родителей не смогут посещать торговые центры, кафе, аквапарки и любые развлекательные учреждения. Все учреждения дополнительного образования будут закрыты с 25 октября по 7 ноября. У студентов каникул не будет, но в этот период их переводят на дистанционку.

Фото: iStock
Назальную вакцину от COVID-19 "Корфлювек" зарегистрируют в 2022 году

QR-коды на посещение общественных мест, которые планировалось в регионе ввести с 1 ноября, начнут действовать на день раньше, с 30 октября.

Для непривитых граждан старше 65 лет в регионе вводится режим самоизоляции. Предприятиям надлежит отправить не менее трети сотрудников на удаленку.

Ежедневно в Псковской области фиксируется более 250 новых случаев коронавируса. Медицинская система региона работает в условиях сильных перегрузок, так как многие пациенты поступают в тяжелом состоянии. Власти региона, чтобы ограничить социальные контакты даже рассматривали возможность введения нерабочей недели с 23 октября, но затем от этой крайней меры отказались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах
Пуск ракеты "Булава" с подлодки "Князь Олег" показали на видео
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
В Челябинской области ввели новые ограничения по COVID-19
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям