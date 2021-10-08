В Псковской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Псковской области вводятся дополнительные ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции в регионе. Об этом стало известно на заседании штаба по борьбе с COVID-19.

В частности, на концерты и все культурные мероприятия, которые проводятся в регионе, пускать будут только тех, кто может предъявить документ о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. С 1 ноября такое требование вводится для точек общепита, бассейнов, фитнес-клубов и досуговых центров.

Все спортивные мероприятия будут проводится без зрителей.

Ранее в регионе для ряда профессий, связанных с работой с людьми, была введена обязательная вакцинация. Организации сферы образования, здравоохранения, транспорта, соцзащиты, должны были привить не менее 60 процентов работников. По новым правилам доля вакцинированных должна увеличиться до 80 процентов.

Кроме того, к числу отраслей, где работники обязаны прививаться, теперь отнесены гостиничная индустрия, курьерские службы и пищевые производства.

Дистанционка, на которую на прошлой неделе отправили псковских школьников из районов с самой сложной эпидемиологической обстановкой, отменяется. С понедельника дети придут на занятия в школы, но кружки по-прежнему будут закрыты. Исключение сделано для индивидуальных тренировок и групповых занятий, на которые приходят не более 10 человек.

Ранее в регионе ввели требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. По итогам заседания оперштаба принято решение, что на пожилые люди, который привились от коронавируса, могут не самоизолироваться, если сами того пожелают.