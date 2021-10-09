Указ губернатора Псковской области от 9 октября 2021 года № 149-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", предписанием исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 3529, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле:

а) после слов "постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"," дополнить словами "постановлением исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям",";

б) после слов "от 04 октября 2021 г. № 3454" дополнить словами ", от 08 октября 2021 г. № 3529";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 ноября 2021 г.";

3) в подпункте 1 пункта 2:

а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"1) запретить:

а) по 31 октября 2021 г. проведение публичных (за исключением пикетирования, проводимого одним участником) мероприятий, спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Указанный запрет не распространяется на:

массовые религиозные мероприятия, проводимые при соблюдении требований подпунктов "а" - "в" подпункта 8.2 настоящего пункта;

профессиональные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, проводимые с соблюдением требований подпункта "г.1" подпункта 20 настоящего пункта;

официальные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, целью которых является формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях, проводимые с соблюдением требований подпункта "г.1" подпункта 20 настоящего пункта;

концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные мероприятия, проводимые с 11 октября 2021 г. с соблюдением требований подпункта "а.5" подпункта 27 настоящего пункта;";

б) дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания:

"а.1) с 01 ноября 2021 г. проведение публичных (за исключением пикетирования, проводимого одним участником) мероприятий, спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Указанный запрет не распространяется на мероприятия, указанные в приложении № 3 к настоящему указу;";

в) в подпункте "в" слова "подпунктом "а" настоящего пункта" заменить словами "подпунктами "а", "а.1" настоящего пункта";

г) подпункт "в.1" изложить в следующей редакции:

"в.1) с 04 октября по 17 октября 2021 г. посещение гражданами детских игровых комнат, детских игровых центров. Указанный запрет не распространяется на случаи посещения таких объектов гражданами в целях выполнения трудовых обязанностей;";

4) абзац первый подпункта 4.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"4.1) обязать неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции). При режиме самоизоляции граждане вправе покидать места проживания (пребывания) в случаях:";

5) подпункт "е" подпункта 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"е) с 04 октября по 17 октября 2021 г. обеспечить ограничение доступа граждан к детским игровым комнатам, детским развлекательным центрам, расположенным на территории торгово-развлекательных центров, за исключением работников таких объектов;";

6) в подпункте "г" подпункта 8.2 пункта 2 слова "с 04 октября по 31 октября 2021 г." исключить;

7) в подпункте 20 пункта 2:

а) подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции:

"в) с 01 ноября 2021 г. проводить официальные физкультурные мероприятия, официальные спортивные мероприятия при соблюдении одновременно следующих условий:

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение условий проведения мероприятия, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г.;

наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия;

осуществление до начала мероприятия проверки наличия у совершеннолетних зрителей документов, указанных в настоящем подпункте, и недопущение на мероприятие совершеннолетних зрителей, не имеющих таких документов;

выполнение условий, указанных в подпунктах "а", "б" настоящего подпункта;

г) по 31 октября 2021 г. не проводить массовые физкультурные мероприятия, спортивные соревнования, за исключением:

профессиональных спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, проводимых с соблюдением требований подпункта "г.1" настоящего подпункта;

официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, целью которых является формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях, проводимых с соблюдением требований подпункта "г.1" настоящего подпункта;";

б) дополнить подпунктом "г.1" следующего содержания:

"г.1) по 31 октября 2021 г. проводить профессиональные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, и официальные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, целью которых является формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях, при соблюдении одновременно следующих условий:

соревнование проводится без участия зрителей;

имеется согласование проведения соревнования Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатор соревнования обеспечивает соблюдение условий проведения соревнования, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г.;";

в) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) с 11 октября по 17 октября 2021 г. физкультурно-спортивным организациям, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, приостановить тренировочный процесс (в том числе реализацию дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки) в очной форме для несовершеннолетних, за исключением проведения индивидуальных занятий и занятий с количеством участников не более 10 человек;";

8) подпункты "д.1" - "д.3" подпункта 22 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"д.1) при проведении в объекте предприятия общественного питания концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий обеспечить выполнение условий, указанных в подпункте 27 настоящего пункта;

д.2) проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия (за исключением периода с 04 октября по 31 октября 2021 г.) при соблюдении одновременно следующих условий:

наличие у каждого совершеннолетнего участника мероприятия (за исключением ведущих, аниматоров, фотографов, видеооператоров и иных граждан, оказывающих услуги при проведении мероприятия) одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия;

наличие у каждого участника мероприятия, оказывающего услуги при проведении мероприятия (ведущие, аниматоры, фотографы, видеооператоры, иные граждане), документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;

осуществление при входе в объект предприятия общественного питания проверки наличия у участников мероприятия указанных в настоящем подпункте документов и недопущение на мероприятие участников, не имеющих таких документов;

осуществление обслуживания мероприятия исключительно работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам), прошедшими вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;

в месте проведения мероприятия (помещение или территория на открытом воздухе) не допускается одновременное проведение двух и более мероприятий или мероприятия и концерта, культурно-просветительного мероприятия, театрально-зрелищного мероприятия, а также нахождение граждан, не являющихся участниками мероприятия или не обслуживающих мероприятие;

выполнение условий, указанных в подпунктах "а", "в" - "ж" настоящего подпункта;

д.3) с 04 октября по 31 октября 2021 г. не допускать проведение в объекте предприятия общественного питания концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных подобных мероприятий;";

9) подпункт 23 пункта 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) с 11 октября по 17 октября 2021 г. приостановить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в очной форме для несовершеннолетних, за исключением проведения индивидуальных занятий и занятий с количеством участников не более 10 человек;";

10) в подпункте 26 пункта 2:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) с 04 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г. осуществлять публичную демонстрацию фильмов с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости кинотеатра, кинозала;";

б) дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания;

"а.1) с 01 ноября 2021 г. осуществлять публичную демонстрацию фильмов с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости кинотеатра, кинозала и при соблюдении одновременно следующих условий:

наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения сеанса;

осуществление до начала сеанса проверки наличия у совершеннолетних зрителей документов, указанных в настоящем подпункте, и недопущение в кинотеатр, кинозал совершеннолетних зрителей, не имеющих таких документов;";

11) в подпункте 27 пункта 2:

а) подпункт "а.5 " изложить в следующей редакции:

"а.5) с 11 октября по 31 октября 2021 г. проводить концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные мероприятия при соблюдении одновременно следующих условий:

не допускается проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в объектах предприятий общественного питания;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется только в организациях культуры;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется в зрительных залах объектов организаций культуры, иных аналогичных помещениях объектов организаций культуры, имеющих посадочные места;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется с количеством зрителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест в зрительном зале, ином аналогичном помещении, имеющем посадочные места;

наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия;

осуществление до начала концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия проверки наличия у совершеннолетних зрителей одного из двух документов, указанных в настоящем подпункте, и недопущение на концерт, культурно-просветительное или театрально-зрелищное мероприятие совершеннолетних зрителей, не имеющих таких документов;

при проведении концертов выполнение условий, указанных в подпунктах "а.2" - "а.4" настоящего подпункта;";

б) дополнить подпунктом "а.6" следующего содержания:

"а.6) с 01 ноября 2021 г. проводить концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные мероприятия при соблюдении одновременно следующих условий:

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется в зрительных залах, иных аналогичных помещениях, имеющих посадочные места;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется с количеством зрителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест в зрительном зале, ином аналогичном помещении, имеющем посадочные места;

наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия;

осуществление до начала концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия проверки наличия у совершеннолетних зрителей одного из двух документов, указанных в настоящем подпункте, и недопущение на концерт, культурно-просветительное или театрально-зрелищное мероприятие совершеннолетних зрителей, не имеющих таких документов;

при проведении концертов выполнение условий, указанных в подпунктах "а.2" - "а.4" настоящего подпункта;";

12) подпункт "г" подпункта 30 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"г) с 04 октября по 17 октября 2021 г. обеспечить ограничение доступа граждан в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, за исключением работников таких объектов;";

13) подпункт 32 пункта 2 изложить в следующей редакции

"32) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации работы крытых ледовых катков и (или) осуществлению проката коньков, иного инвентаря, используемого на крытых ледовых катках (далее в настоящем подпункте - инвентарь), проводить массовые катания (за исключением периода с 04 октября по 31 октября 2021 г.) при соблюдении одновременно следующих условий:

а) в зоне для катания и на прилегающих к ней трибунах общее количество посетителей не должно превышать 180 человек;

б) обеспечение посещения посетителями ледового катка исключительно по сеансам с интервалами между сеансами не менее 30 минут;

в) наличие у каждого совершеннолетнего посетителя ледового катка одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения ледового катка;

г) осуществление до начала сеанса проверки наличия у совершеннолетних посетителей одного из двух документов, указанных в подпункте "в" настоящего подпункта, и недопущение совершеннолетних посетителей на ледовый каток, не имеющих таких документов;

д) недопущение проведения тренировочных мероприятий, спортивных соревнований, официальных физкультурных мероприятий в зоне для катания одновременно с массовым катанием;

е) обязательное наличие при входе в объект дезинфицирующих средств для обработки рук;

ж) обязательное использование работниками одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов;

з) недопущение нахождения посетителей ледового катка без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, за исключением случаев их нахождения в зоне для катания;

и) соблюдение между работниками, работником и посетителем ледового катка, между посетителями ледового катка социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением случаев их нахождения в зоне для катания), в том числе путем нанесения специальной разметки;

к) осуществление дезинфекции инвентаря после каждого использования;

л) выполнение иных санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12 пункта 7 настоящего указа;";

14) подпункт 32.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"32.1) с 04 октября по 31 октября 2021 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации работы ледовых катков, не допускать проведение массовых катаний;";

15) пункт 2 дополнить подпунктами 35 и 36 следующего содержания:

"35) с 11 октября по 17 октября 2021 г. организациям культуры независимо от формы собственности, осуществляющим творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, приостановить оказание услуг несовершеннолетним в очной форме, за исключением проведения индивидуальных занятий и занятий с количеством участников не более 10 человек;

36) с 01 ноября 2021 г. не допускается посещение совершеннолетними гражданами объектов предприятий общественного питания (в том числе фуд-кортов), аквапарка, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, фитнес-центров, иных объектов спорта (за исключением объектов для занятий на открытом воздухе) и иных помещений, предоставленных для занятий физической культурой и (или) спортом, кинотеатров, театров, музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, выставочных залов, библиотек и иных объектов культуры, объектов организации досуга и развлечений, концертов, культурно-просветительных мероприятий, театрально-зрелищных мероприятий, выставочных мероприятий, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий (за исключением религиозных) без предъявления одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения указанного объекта, мероприятия.

Указанное требование не распространяется на случаи посещения указанных объектов гражданами в целях выполнения трудовых обязанностей.

Выполнение требования, указанного в настоящем подпункте, обеспечивается:

совершеннолетними гражданами, посещающими указанные объекты или мероприятия;

органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, являющимися организаторами мероприятий, путем проверки наличия одного из двух документов у совершеннолетних граждан и недопущения на указанные мероприятия совершеннолетних граждан, не имеющих таких документов;

организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими соответствующую деятельность на указанных объектах, путем проверки наличия одного из двух документов у совершеннолетних граждан и недопущения в указанные объекты совершеннолетних граждан, не имеющих таких документов.";

16) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"6) с 11 октября 2021 г. осуществлять заселение в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий) при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий). Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних, не достигших 14 лет.";

17) подпункт 7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"7) с 11 октября 2021 г. осуществлять заселение в объект временного проживания граждан при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект временного проживания граждан, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в объект временного проживания граждан. Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних, не достигших 14 лет.";

18) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. Гражданам, предоставляющим для временного проживания жилые помещения, расположенные на территории Псковской области, с 11 октября 2021 г. осуществлять заселение граждан, прибывших в Псковскую область из другого субъекта Российской Федерации, при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения. Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних, не достигших 14 лет.";

19) дополнить пунктами 7.6 - 7.9 следующего содержания:

"7.6. В целях реализации постановления исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление № 27):

1) уполномоченным органам осуществлять контроль за соблюдением органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области, органами местного самоуправления, организациями, подведомственными органам исполнительной власти Псковской области и органам местного самоуправления, а также иными организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в подпунктах 6, 7 пункта 7.7 настоящего указа, требований постановления № 27, пунктов 7.7 и 7.8 настоящего указа;

2) Комитету по здравоохранению Псковской области определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления № 27;

3) Управлению информационной политики Администрации Псковской области совместно с Комитетом по здравоохранению Псковской области, Управлением общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7.7. В течение трех дней после дня наступления срока, установленного постановлением № 27 для организации проведения профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для подтверждения выполнения требований постановления № 27:

1) органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области представляют в отношении государственных гражданских служащих, а также работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу в Управление государственной службы и кадров Администрации Псковской области по адресу электронной почты yus.bovkina@pskov.ru;

2) органы местного самоуправления представляют в отношении муниципальных служащих, а также работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу в Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области по адресу электронной почты info-umstr@pskov.ru;

3) организации, подведомственные органам исполнительной власти Псковской области, представляют в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

4) организации, подведомственные органам местного самоуправления и осуществляющие деятельность в сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

5) организации, подведомственные органам местного самоуправления и осуществляющие деятельность в сферах, не указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу в Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области по адресу электронной почты info-umstr@pskov.ru;

6) иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, в том числе в возрасте 65 лет и старше, в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

7) иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, не указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу в Комитет по социальной защите Псковской области по адресу электронной почты: soc-info@obladmin.pskov.ru.

При осуществлении организацией, индивидуальным предпринимателем деятельности в нескольких сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, сведения представляются в один из уполномоченных органов по выбору организации, индивидуального предпринимателя.

7.8. В течение трех дней после дня наступления срока, установленного постановлением № 27 для организации проведения профилактических прививок вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для подтверждения выполнения требований постановления № 27 органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области, органы местного самоуправления, организации, подведомственные органам исполнительной власти Псковской области и органам местного самоуправления, иные организации и индивидуальные предприниматели, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 7.7 настоящего указа, представляют сведения по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу в порядке, предусмотренном пунктом 7.7 настоящего указа.

7.9. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений, указанных в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего указа, направляет полученные сведения в Комитет по здравоохранению Псковской области по адресу электронной почты miac@zdrav.pskov.ru.

Комитет по здравоохранению Псковской области в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения сведений, указанных в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего указа, осуществляет проверку достоверности представленной информации с использованием Регистра вакцинированных от COVID-19 в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, результат проверки представляет в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган еженедельно каждую пятницу направляет прошедшие проверку Комитета по здравоохранению Псковской области сведения, указанные в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего указа, с информацией о результатах такой проверки в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по адресу электронной почты upr@60.rospotrebnadzor.ru.";

20) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Исполняющему обязанности председателя Комитета по образованию Псковской области Ермакову А.Д. организовать:

1) с 04 октября по 10 октября 2021 г. на территориях г. Пскова, Псковского района, г. Великие Луки, Великолукского района, р.п. Дедовичи, р.п. Струги Красные, г. Порхова, г. Острова, г. Опочка, г. Себеж, р.п. Бежаницы, р.п. Усвяты, г. Невель, г. Новосокольники:

а) реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ;

б) работу дежурных групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов;

2) с 11 октября по 17 октября 2021 г. реализацию дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, за исключением проведения индивидуальных занятий и занятий с количеством участников не более 10 человек.";

21) в приложении № 3:

а) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"г) наличие у каждого участника мероприятия одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.";

б) подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"г) наличие у каждого участника мероприятия одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.";

в) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"10. Мероприятия с количеством участников не более 30 человек (за исключением дискотек, а также досуговых массовых и (или) развлекательных массовых мероприятий для несовершеннолетних, проводимых в предприятиях общественного питания, детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, используемых организацией или индивидуальным предпринимателем для осуществления деятельности по организации досуга и развлечения несовершеннолетних), проводимые при соблюдении одновременно следующих условий:

а) наличие у каждого участника мероприятия одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия;

б) соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра между участниками мероприятия;

в) обязательное ношение участниками мероприятия для защиты органов дыхания одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов, за исключением случаев, когда настоящим указом, актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации разрешено нахождение граждан в общественном месте без масок;

г) осуществление до начала мероприятия измерения температуры тела участников мероприятия бесконтактным термометром и недопущение к участию в мероприятии граждан с повышенной температурой тела;

д) осуществление обработки рук участников мероприятия дезинфицирующими средствами;

е) организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятия, указанных в подпунктах "а" - "д" настоящего пункта.

11. Мероприятия, проводимые с соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 июля 2021 г. № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" при условии наличия у каждого участника мероприятия одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.";

г) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия, проводимые при соблюдении подпункта 22 пункта 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

22) в Перечне органов исполнительной власти Псковской области и подразделений Аппарата Администрации Псковской области, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением органами, организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, требований постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - Перечень) в приложении № 4:

а) наименование Перечня дополнить словами ", постановления исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление № 27)";

б) строку 5 Перечня изложить в следующей редакции:

в) строку 8 Перечня изложить в следующей редакции:

г) строку 17 Перечня изложить в следующей редакции:

23) дополнить приложением № 6 в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







