Постановление главного государственного врача по Псковской области от 8 октября 2021 года № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, И.о. Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Псковской области расценивается как неблагополучная.

С 36-й недели 2021 года отмечается стабильный рост недельного показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с 102,0 до 197,0 на 100 тысяч населения. На 39-й неделе 2021 г (27.09.2021-03.10.2021) заболеваемость повысилась по сравнению с предыдущей неделей на 22,5% или на 227 случаев и составила 197,0 на 100 т.н. - 1234 случая, на 38-й неделе - 160,8 на 100 т.н. - 1007 случаев. Заболеваемость за неделю превысила заболеваемость по Российской Федерации (112,85 на 100 т.н.) в 1,7 раза.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. При анализе по профессиональному признаку наибольшие показатели заболеваемости регистрируется среди работников, профессиональная деятельность которых связана с наличием контактов с большим количеством людей: сферы обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, офисов, банков и др. В возрастной структуре заболевших отмечается рост заболеваемости у лиц 65 лет и старше на 20,9%.

Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать "коллективный иммунитет". В рамках прививочной кампании планировалось привить 302722 человек. План иммунизации выполнен на 58%. В сравнении с весенне-летним периодом, темпы вакцинации снизились в 3-4,5 раза.

В целях своевременного проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрированы в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрированы в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора, в т.ч. вахтовым методом, в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области в сфере:

- торговли;

- услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес - клубов, бассейнов, аквапарка;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; -досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Псковской области;

1.3. лицам в возрасте 65 лет и старше, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора, служебного контракта:

- в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области;

- в органах государственной власти Псковской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и подведомственных им организациях;

1.4. сотрудникам государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

2. Руководителям органов, организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80 % от общей численности работников, сотрудников (с учетом работников, сотрудников, вакцинированных в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта);

2.2. в срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, работников, сотрудников, указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта.

2.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 30-4/И/2-13481).

4. Администрации Псковской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением подпунктов 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего Постановления органами, организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Псковской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальникам функциональных и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Псковской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего Постановления.

6. Постановление И.о. Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 08.10.2021 № 26 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" признать утратившим силу.

7. Постановление Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28.06.2021 № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" признать утратившим силу.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В.Припутенко







