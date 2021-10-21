Указ губернатора Псковской области от 21 октября 2021 года № 158-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 21 октября 2021 г. № 3759, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле:

а) после слов "Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.",";

б) слова "от 07 октября 2021 г. № 27" заменить словами "от 08 октября 2021 г. № 27";

в) после слов "от 26 августа 2021 г. № 2904" дополнить словами ", от 21 октября 2021 г. № 3759";

2) в подпункте 1 пункта 2:

а) абзац первый, подпункты "а" и "а.1" изложить в следующей редакции:

"1) запретить:

а) по 07 ноября 2021 г. проведение публичных (за исключением пикетирования, проводимого одним участником) мероприятий, спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Указанный запрет не распространяется на:

мероприятия, указанные в пункте 1 приложения № 3 к настоящему указу;

профессиональные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, проводимые с соблюдением требований подпункта "в" подпункта 20 настоящего пункта;

официальные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, целью которых является формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях, проводимые с соблюдением требований подпункта "в" подпункта 20 настоящего пункта;

а.1) с 08 ноября 2021 г. проведение публичных (за исключением пикетирования, проводимого одним участником) мероприятий, спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Указанный запрет не распространяется на мероприятия, указанные в приложении № 3 к настоящему указу;";

б) подпункт "в.1" признать утратившим силу;

3) подпункт 4.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"4.1) обязать соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), с 25 октября по 07 ноября 2021 г. граждан в возрасте 65 лет и старше, а в иные периоды времени - неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Требования настоящего подпункта не распространяются на:

не переведенных на дистанционную работу работников медицинских организаций;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих временному переводу на дистанционную работу в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении производственных, непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования соответствующей организации, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также в соответствии с федеральными правовыми актами.

При режиме самоизоляции граждане вправе покидать места проживания (пребывания) в случаях:

а) обращения за получением медицинских услуг и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

в) совершения прогулок;

г) выгула домашних животных;

д) передвижения в целях, связанных с содержанием домашних животных, сельскохозяйственных животных, домашней птицы, медоносных пчел;

е) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

ж) следования к общественным колодцам и водоразборным колонкам;

з) следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов семьи гражданина, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого имущества;

и) следования к месту (от места) проведения следственных и процессуальных действий по вызову должностных лиц органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, проверочных мероприятий, осуществляемых в рамках государственного и муниципального контроля (надзора), а также при производстве по делам об административных правонарушениях;";

4) подпункт 6 пункта 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) с 25 октября по 07 ноября 2021 г. обеспечить временный перевод на дистанционную работу не менее 30 процентов общего количества работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам с соблюдением статьи 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе всех работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше. Работники и исполнители по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше, переведенные на дистанционную работу, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего пункта.

Требования настоящего подпункта не распространяются на:

работников медицинских организаций;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих временному переводу на дистанционную работу в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении производственных, непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования соответствующей организации, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления;

работников органов и организаций, временный перевод которых на дистанционную работу регулируется федеральными правовыми актами;";

5) подпункт 6.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"6.3) запретить несовершеннолетним без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, посещать:

а) торгово-развлекательные центры;

б) с 25 октября по 07 ноября 2021 г. - объекты предприятий общественного питания, аквапарк, объекты организации досуга и развлечений.

Выполнение требований настоящего подпункта обеспечивается несовершеннолетними, родителями или лицами, их заменяющими, а также организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими соответствующую деятельность на указанных объектах, путем недопущения в указанные объекты несовершеннолетних граждан;";

6) в подпункте 7 пункта 2:

а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"7) владельцам торгово-развлекательных центров:

"а) не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры;";

б) подпункт "е" признать утратившим силу;

7) подпункт "г" подпункта 8.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"г) рекомендовать не проводить массовые религиозные мероприятия;";

8) подпункт 19 пункта 2 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) с 30 октября по 07 ноября 2021 г. музеям, музеям-заповедникам, иным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий, картинным и (или) художественным галереям, выставочным залам не осуществлять проведение экскурсий. Указанное требование не распространяется на федеральные учреждения культуры;";

9) подпункты 20 и 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"20) физкультурно-спортивным организациям, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам, иным организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) выполнять пункты 1 - 18, 20 - 25 Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04 июня 2020 г.;

б) по 07 ноября 2021 г. не проводить массовые физкультурные мероприятия, спортивные соревнования, за исключением:

профессиональных спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, проводимых с соблюдением требований подпункта "в" настоящего подпункта;

официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, целью которых является формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях, проводимых с соблюдением требований подпункта "в" настоящего подпункта;

в) по 07 ноября 2021 г. проводить профессиональные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, и официальные спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, целью которых является формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях, при соблюдении одновременно следующих условий:

соревнование проводится без участия зрителей;

имеется согласование проведения соревнования Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатор соревнования обеспечивает соблюдение условий проведения соревнования, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г.;

г) с 08 ноября 2021 г. проводить официальные физкультурные мероприятия, официальные спортивные мероприятия при соблюдении одновременно следующих условий:

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение условий проведения мероприятия, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г.;

наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия;

осуществление до начала мероприятия проверки наличия у совершеннолетних зрителей документов, указанных в настоящем подпункте, и недопущение на мероприятие совершеннолетних зрителей, не имеющих таких документов;

выполнение условий, указанных в подпункте "а" настоящего подпункта;

д) с 25 октября по 07 ноября 2021 г. физкультурно-спортивным организациям, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, приостановить тренировочный процесс (в том числе реализацию дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки) в очной форме для несовершеннолетних, за исключением тренировок, проводимых для подготовки к официальным спортивным соревнованиям, включенным в календарный план официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий Псковской области, целью которых является формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях;

21) дошкольным образовательным организациям осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) выполнять санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;

б) с 25 октября по 03 ноября 2021 г. организовать работу дежурных групп для детей граждан, работающих в указанный период;";

10) в подпункте 22 пункта 2:

а) абзац первый подпункта "д.2" изложить в следующей редакции:

"д.2) проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия (за исключением периода с 04 октября по 07 ноября 2021 г.) при соблюдении одновременно следующих условий:";

б) подпункт "д.3" изложить в следующей редакции:

"д.3) с 04 октября по 07 ноября 2021 г. не допускать проведение в объекте предприятия общественного питания концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных подобных мероприятий;";

в) абзац первый подпункта "е" изложить в следующей редакции:

"е) не осуществлять оказание услуг гражданам в период с 30 октября по 07 ноября 2021 г. с 23.00 до 6.00, а в иные дни - с 24.00 до 6.00. Указанное требование не распространяется на оказание услуг:";

г) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) исключить нахождение посетителей в объектах предприятия общественного питания в периоды времени, установленные подпунктом "е" настоящего подпункта. Указанное требование не распространяется на предприятия общественного питания, оказывающие услуги общественного питания на территории автозаправочных станций;";

11) в подпункте 23 пункта 2:

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) с 25 октября по 29 октября 2021 г. организациям независимо от формы собственности, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;";

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) с 25 октября по 07 ноября 2021 г. приостановить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в очной форме для несовершеннолетних;";

12) пункт 2 дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:

"23.1) с 25 октября по 29 октября 2021 г. организациям независимо от формы собственности, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования, осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;";

13) абзац первый, подпункт "а" и абзац первый подпункта "а.1" подпункта 26 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"26) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам, кинозалам), осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) с 04 октября по 29 октября 2021 г. осуществлять публичную демонстрацию фильмов с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости кинотеатра, кинозала;

с 30 октября по 07 ноября 2021 г. не осуществлять публичную демонстрацию фильмов;

а.1) с 08 ноября 2021 г. осуществлять публичную демонстрацию фильмов с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости кинотеатра, кинозала и при соблюдении одновременно следующих условий:";

14) подпункт 27 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"27) театрам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию и проведение концертной деятельности, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) выполнять Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г.;

б) обеспечить соблюдение между посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки);

в) с 11 октября по 29 октября 2021 г. проводить концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные мероприятия при соблюдении одновременно следующих условий:

не допускается проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в объектах предприятий общественного питания;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется только в организациях культуры;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется в зрительных залах объектов организаций культуры, иных аналогичных помещениях объектов организаций культуры, имеющих посадочные места;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется с количеством зрителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест в зрительном зале, ином аналогичном помещении, имеющем посадочные места;

наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия;

осуществление до начала концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия проверки наличия у совершеннолетних зрителей одного из двух документов, указанных в настоящем подпункте, и недопущение на концерт, культурно-просветительное или театрально-зрелищное мероприятие совершеннолетних зрителей, не имеющих таких документов;

обеспечение просмотра зрителями концертов исключительно на посадочных местах, при невыполнении данного требования прекращение проведения концерта;

при проведении концертов недопущение функционирование танцевальных зон (площадок) и при невыполнении данного требования прекращение проведения концерта;

г) с 30 октября по 07 ноября 2021 г. не допускать проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий;

д) с 08 ноября 2021 г. проводить концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные мероприятия при соблюдении одновременно следующих условий:

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется в зрительных залах, иных аналогичных помещениях, имеющих посадочные места;

проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется с количеством зрителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест в зрительном зале, ином аналогичном помещении, имеющем посадочные места;

наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия;

осуществление до начала концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия проверки наличия у совершеннолетних зрителей одного из двух документов, указанных в настоящем подпункте, и недопущение на концерт, культурно-просветительное или театрально-зрелищное мероприятие совершеннолетних зрителей, не имеющих таких документов;

обеспечение просмотра зрителями концертов исключительно на посадочных местах, при невыполнении данного требования прекращение проведения концерта;

при проведении концертов недопущение функционирования танцевальных зон (площадок) и при невыполнении данного требования прекращение проведения концерта;";

15) подпункт "г" подпункта 30 пункта 2 признать утратившим силу;

16) абзац первый подпункта 32 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"32) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации работы крытых ледовых катков и (или) осуществлению проката коньков, иного инвентаря, используемого на крытых ледовых катках (далее в настоящем подпункте - инвентарь), проводить массовые катания (за исключением периода с 04 октября по 07 ноября 2021 г.) при соблюдении одновременно следующих условий:";

17) подпункт 32.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"32.1) с 04 октября по 07 ноября 2021 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации работы ледовых катков, не допускать проведение массовых катаний;";

18) подпункт 34 пункта 2 признать утратившим силу;

19) подпункт 35 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"35) с 25 октября по 07 ноября 2021 г. организациям культуры независимо от формы собственности, осуществляющим творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, приостановить оказание услуг несовершеннолетним в очной форме;";

20) подпункт 36 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"36) с 30 октября 2021 г. не допускается посещение совершеннолетними гражданами объектов предприятий общественного питания (в том числе фуд-кортов), аквапарка, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, фитнес-центров, иных объектов спорта (за исключением объектов для занятий на открытом воздухе) и иных помещений, предоставленных для занятий физической культурой и (или) спортом, федеральных учреждений культуры, объектов организации досуга и развлечений без предъявления одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения указанного объекта, мероприятия.

С 08 ноября 2021 г. не допускается посещение совершеннолетними гражданами кинотеатров, театров, музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, выставочных залов, читальных залов государственного казенного учреждения Псковской области "Государственный архив Псковской области", библиотек и иных не являющихся федеральными учреждениями культуры объектов культуры, концертов, культурно-просветительных мероприятий, театрально-зрелищных мероприятий, выставочных мероприятий, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий (за исключением указанных в пунктах 1, 4 приложения № 3 к настоящему указу) без предъявления одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения указанного объекта, мероприятия.

Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи посещения:

гражданами указанных объектов, массовых мероприятий в целях выполнения трудовых обязанностей;

объекта предприятия общественного питания, расположенного в пансионате, санаторно-курортной организации (санатории), городском или загородном отеле, апарт-отеле, мотеле, хостеле, доме отдыха, базе отдыха, центре отдыха, гостевом доме, туристической базе, кемпинге, гостинице (далее в настоящем подпункте - место временного проживания), в случае его посещения совершеннолетним гражданином, проживающим в этом же месте временного проживания.

Выполнение требований, указанных в настоящем подпункте, обеспечивается:

совершеннолетними гражданами, посещающими указанные объекты или мероприятия;

органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, являющимися организаторами мероприятий, путем проверки наличия одного из двух документов у совершеннолетних граждан и недопущения на указанные мероприятия совершеннолетних граждан, не имеющих таких документов;

организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими соответствующую деятельность на указанных объектах, путем проверки наличия одного из двух документов у совершеннолетних граждан и недопущения в указанные объекты совершеннолетних граждан, не имеющих таких документов;

организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по проживанию в местах временного проживания, а также услуги в объектах предприятий общественного питания, расположенных в местах временного проживания.";

21) пункт 2 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:

"37) приостановить деятельность, за исключением финансово-хозяйственной:

а) с 25 октября по 07 ноября 2021 г. организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях;

б) с 30 октября по 07 ноября 2021 г. организаций культуры, не являющихся федеральными учреждениями культуры;";

22) пункт 3.1 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

"2) с 30 октября по 07 ноября 2021 г. одновременное заселение не более 50 процентов общего номерного фонда объекта временного проживания граждан;";

23) пункт 9 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

"2) в срок до 26 октября 2021 г. определить приказом Комитета по здравоохранению Псковской области режим работы организаций здравоохранения, находящихся на территории Псковской области, в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.":

24) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Исполняющему обязанности председателя Комитета по образованию Псковской области Ермакову А.Д. организовать:

1) установление с 25 октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г. каникул для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ;

2) реализацию с 25 октября по 29 октября 2021 г. образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организациями независимо от формы собственности, осуществляющими образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, образовательных программ высшего образования;

3) работу с 25 октября по 03 ноября 2021 г. дежурных групп в дошкольных образовательных организациях для детей граждан, работающих в указанный период.";

25) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить приостановление действия с 25 октября по 07 ноября 2021 г. на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом:

а) льготных проездных билетов для обучающихся образовательных организаций, указанных в подпункте 1 пункта 11 настоящего указа, с продлением срока действия таких проездных билетов после 07 ноября 2021 г.;

б) льготных проездных билетов для обучающихся образовательных организаций, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего указа, с продлением срока действия таких проездных билетов после 07 ноября 2021 г.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







