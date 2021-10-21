В Псковской области школьников отправят на каникулы с 25 октября

В Псковской области осенние каникулы в школах начнутся с 25 октября. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующее решение было принято на встрече и.о. председателя комитета по образованию Андрея Ермакова с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Таким образом, осенние каникулы в Псковской области продлятся две недели, до 7 ноября. В этот период власти региона рассчитывают минимизировать социальные контакты педагогов и учащихся.

Ранее стало известно, что в регионе не рассматривают вопрос о дополнительных нерабочих днях помимо тех, что предусмотрены на федеральном уровне. Но определенные ограничения в Псковской области планируют еще ввести.

Ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность в регионе. Мест в инфекционных стационарах осталось немного, оборачиваемость коек низкая. Люди проводят в больницах по 1-3 месяца. При этом число заболевших продолжает расти.