В Псковской области не стали вводить нерабочие дни с 23 октября

Власти Псковской области решили не вводить дополнительные нерабочие дни с 23 октября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Тем не менее, эпидемиологическая обстановка в Псковской области сложная, и Михаил Ведерников анонсировал введение дополнительных ограничений.

Сейчас в регионе свободными остается только 22 процента коек в стационарах. Но по данным оперштаба по противодействию распространения коронавируса, большинство госпитализируемых пациентов нуждаются в длительном лечении, люди находятся в больнице от месяца до трех.

Самая большая проблема - темпы вакцинации. Ежедневно в области прививки делают около 900 человек. Но по оценкам санитарных врачей, этого недостаточно.

Недавно в регионе ввели систему QR-кодов. Причем, право посещать мероприятия дается только переболевшим или вакцинированным. Псковичам с официально оформленными медотводами, власти региона настоятельно посоветовали лишний раз не подвергать себя риску заражения.