Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане

Густой дым и смог от горящих в приграничной зоне Казахстана камышовых и тростниковых зарослей может накрыть Астраханскую область и Калмыкию.

Из-за изменения направления и скорости ветра 30-31 октября могут возникнуть пыльные бури и вырасти количество автомобильных аварий.

"Органам местного самоуправления рекомендуем с получением прогноза о неблагоприятном направлении ветра проинформировать жителей о возможных рисках возникновения происшествий и довести до них рекомендации по действиям населения", - сообщил начальник НИИ по проблемам гражданской обороны МЧС России Максим Бедило.

Отметим, что ранее из-за восточного ветра дымовые шлейфы из Казахстана распространились на 170 километров. В зоне задымления оказались 20 населенных пунктов Астраханской области. Регистрировались случаи превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.