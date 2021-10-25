Министр энергетики России и глава Адыгеи обсудили развитие энергетики республики

На состоявшейся встрече в Москве министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы дальнейшей газификации республики и развития электросетевого комплекса.

Участие во встречи принял сенатор РФ от Адыгеи Мурат Хапсироков.

В частности, стороны проанализировали реализацию текущей программы газификации Адыгеи до 2025 года, куда входит строительство газовых объектов в Тахтамукайском районе и подключение к газовой инфраструктуре индустриального парка Яблоновский.

"Уровень газификации в Адыгее достигает 86 процентов и потенциально может превысить 92 процента. В рамках программы социальной газификации имеется потенциал для догазификации порядка 16 тысяч домовладений, и мы видим, что эта работа в регионе уже началась", - сказал Николай Шульгинов.

Глава республики отметил, что поставленные задачи по нацпроектам и обеспечению опережающего развития региона требуют модернизации газовой инфраструктуры в Тахтамукайском районе. Здесь четыре из пяти существующих газораспределительных подстанций перегружены. Объекты вместе с промышленным парком Яблоновский вошли в Индивидуальную программу социально-экономического развития региона и инвестиционную программу ООО "Газпром межрегионгаз". Отмечена важность содействия минэнерго РФ по внесению газовых объектов республики в Схему территориального планирования РФ и по ускорению реконструкции ряда ГРС в Тахтамукайском районе.

Говоря о ходе реализации в республике Послания президента РФ в части социальной догазификации, Мурат Кумпилов проинформировал, что в настоящий момент пообъектный план-график догазификации, составленный на основании предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тысячи домовладений в 172 населенных пунктах.

"На сегодняшний день идет процесс заключения договоров с населением. Организована горячая линия, по которой можно получить консультацию. Вся информация размещена в СМИ и на информационных ресурсах АО "Газпром газораспределение Майкоп", - отметил Мурат Кумпилов.

Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы консолидации электросетевых активов в регионе, а также возможности строительства новой сетевой инфраструктуры.

В частности, отмечено, что для обеспечения реализации первоочередных проектов необходима реконструкция девяти питающих центров республики. Все они также вошли в Индивидуальную программу социально-экономического развития республики. Ведется соответствующая работа с ПАО "Россети" в рамках инвестиционной программы компании.

В целях развития в Адыгее собственной генерации в 2020 году введены в эксплуатацию ветроэлектростанция мощностью 150 МВт и солнечная электростанция мощностью 4 МВт. В 2021 году в строй вступила еще одна солнечная электростанция установленной мощностью 4,5 МВт. Мурат Кумпилов подчеркнул, что ввод новых электростанций на территории республики позволит увеличить объем собственной генерации до 30 процентов от объема потребления.

Министр энергетики РФ отметил, что все вопросы, вынесенные для обсуждения на встрече, будут тщательно проанализированы соответствующими подразделениями для принятия окончательных решений.