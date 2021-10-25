На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов

С 30 октября на въездах в Севастополь установят блокпосты, и попасть в город можно будет лишь с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- На период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город, блокпосты, которые у нас были в 2020 году, - сказал Развожаев. - У людей, въезжающих в город, будут проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию либо перенесенное заболевание. Те, кто не соблюдает требования, должны вернуться обратно.

Блокпосты будут работать все нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября. Власти города считают, что они помогут снизить поток туристов в этот период.

- Есть люди, которые воспринимают нерабочие дни как выходные, и планируют себе отпуска, поездки, в том числе на полуостров и в Севастополь, - объяснил Развожаев. - Мы устанавливаем нерабочие дни, чтобы изменить ситуацию с ковидом. Наплыв людей без прививок нам точно в эти дни не нужен. Севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие, заселившиеся в нелегальные места размещения, будут создавать неблагоприятную обстановку.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что пункты проверки QR-кодов будут действовать на автодорогах, а также на железнодорожном вокзале. Проехать также можно будет с отрицательным ПЦР-тестом. Ограничения коснутся только туристов - жителей Севастополя будут пропускать в город без QR-кодов.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин сообщил, что в больницах Севастополя остались свободными шесть процентов коек. Около 1000 человек проходят лечение от ковида в стационарах и более 4100 - на дому. Причем, за неделю число больных, находящихся на амбулаторном лечении, выросло на 51 процент.

За последние сутки в Севастополе зарегистрированы 328 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет.