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25.10.2021 15:07
Рубрика: Общество

На Кубани из-за коронавируса закрыли несколько школ и детсадов

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Пять детских садов, три школы и техникум временно закрыты на территории Краснодарского края из-за случаев заболевания COVID-19 среди детей. Как сообщили в оперштабе региона, многие другие учебные заведения закрыты частично, то есть на самоизоляции находятся отдельные группы и классы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- По информации министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края из-за выявленных случаев COVID-19 закрыты пять детских садов: №1 и №26 Динского района, №25 Каневского района, №7 Мостовского района, №4 Геленджика, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Отдельно закрыты 99 групп в 61 детском саду в разных городах региона, в том числе в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Больше 300 классов переведены на самоизоляцию в 151 школе края, такие есть практически в каждом крупном населенном пункте Кубани. Армавирский юридический техникум временно полностью закрыт из-за пандемии.

По данным оперштаба Краснодарского края, за все время пандемии в регионе выявлены 79905 случаев коронавируса, 7134 человека скончались. На лечении сейчас находятся почти 15 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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