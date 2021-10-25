"Русские ворота" в Анапе попали в топ самых интересных крепостей России

Специалисты известного сервиса бронирования жилья для отдыха опубликовали исследование на предмет, какие крепости и форты жители России считают самыми красивыми. Памятник османской военной архитектуры XVIII века - "Русские ворота", расположенные в Анапе, - вошли в список самых популярных.

На сохранившихся воротах Анапской крепости вмонтирована плита с надписью "Русские ворота 1854".

На опорной стене еще одна плита: "Крепостные ворота. Остатки турецкой крепости, построенной в 1783 году, названы Русскими в честь 25-летия освобождения Анапы от турецкого ига в 1828 году".

Сохранились и восточные ворота. Крепостная стена от них тянулась в сторону моря до набережной, по набережной до порта, от порта по высокому берегу до Маяка, от Маяка поворачивала почти под прямым углом, проходила по Крепостной улице до современного центра национальных культур и от нее опять до ворот.

Таким образом, длина стен составляла 3,2 километра. Высота - 8 метров. Кроме того, перед крепостной стеной был вырыт ров глубиной до 4 метров и шириной 16 метров и выстроен палисад.

Взятие Анапы стало крупным успехом Российской армии. Россия серьезно укрепила свои позиции на Кавказском побережье Черного моря, что имело большое значение для окончательного присоединения Кавказа к России.