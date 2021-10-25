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25.10.2021 12:11
Рубрика: Общество

С астраханской больницы взыскали 1 млн рублей за смерть пациента

Текст: Наталья Коротченко

Астраханский областной суд взыскал с Ахтубинской районной больницы один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего от COVID-19 пациента. Об этом сообщается на сайте суда.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мужчина умер от острой дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщил адвокат семьи погибшего Сергей Броницкий, бывший военный 13 июня обратился в поликлинику с жалобами на боль в груди, кашель. Через несколько дней мужчине стало хуже. В тяжелом состоянии его госпитализировали, а спустя три дня, наступила смерть. У мужчины осталась жена и двое дочерей.

Родственники сообщили, что погибшему не оказывалось необходимое лечение и подали иск в районный суд. Но им отказали в удовлетворении требований, объяснив это отсутствием доказательства вины больницы.

Тогда вдова мужчины подала апелляцию. В ходе ее рассмотрения эксперты выявили недостатки оказания медпомощи заболевшему, как при диагностике, так и при лечении. В частности, не были собраны необходимые анализы, сведения о хронических заболеваниях, мазок взят с опозданием, а при резком ухудшении состояния пациента его не перевели в реанимацию.

По мнению облсуда суда, дефекты оказания медпомощи негативно повлияли на состояние пациента и не препятствовали прогрессированию его ухудшения. Принимая решение о размере компенсации, суд пришел к выводу, что "указанная сумма является разумной и справедливой".

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