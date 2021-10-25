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25.10.2021 22:35
Рубрика: Экономика

Тысячи владельцев участков в Сочи неожиданно оказались мошенниками

Текст: Ирина Белова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
В сочи вспыхнул новый скандал. Центральный районный суд города наложил арест более чем на 11 тысяч земельных участков. Возбуждено уголовное дело по части четыре статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, неустановленные лица, используя подложные документы, приобрели права на собственность участков, образованных вопреки имущественным интересам РФ.

Это подтверждают и в Сочинском национальном парке. Согласно заключению начальника научного отдела, участки, сформированные в границах населенных пунктов, налагаются на земли, ранее входившие в нацпарк согласно материалам лесоустройства.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Не спорю, возможно, без мошенничества тут не обошлось. Однако многих собственников эта новость привела в шок.

- Неделю назад узнала от соседки, чей участок также арестовали,что мы все под подозрением, - рассказала корреспонденту "РГ" 67-летняя жительница садоводческого некоммерческого товарищества "Рыбак" Адлерского района Людмила Шафранская.

Она живет в Сочи с 1972 года, 30 лет трудилась на рыбзаводе, а затем 11 лет работала вахтером в санатории "Прогресс". В 1986-м ее семье предоставили земельный участок, а в 1993-м выдали документ о праве собственности.

- После смерти мужа я продала комнату в общежитии, взяла кредит на строительство дома, - продолжила она. - В 2013 году получила документы на его ввод в эксплуатацию. Это мое единственное жилье, не самовольная постройка, оформляла все через БТИ. Какая я мошенница?

И таких историй - не описать в газете. Сами местные жители, кстати, про то, что это земли нацпарка, ничего даже не слышали. Кругом никаких реликтовых деревьев, преимущественно одна ольха. Как говорит житель СНТ "Рыбак" Родион Волков, прошли выборы, и мы стали никому не нужны. "Мы оказались заложниками неприятной ситуации. В нашем деле никто не хочет разбираться..."

Более чем 11 тысяч человек возвели в ранг мошенников, арестовали имущество, ничего им не объяснив

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи Михаил Петухов заявил, что мэрия не комментирует информацию об аресте земельных участков - все вопросы к правоохранительным органам.

В пресс-службе же прокуратуры Краснодарского края, в свою очередь, кротко сообщили, что собственники земельных участков вправе обратиться с соответствующими заявлениями в прокуратуру либо в УВД по Сочи. Каждому обращению будет дана надлежащая оценка, а заявителям - необходимые разъяснения.

Удивительное дело: еще недавно местные власти обещали дойти до каждого, услышать его проблемы и решить. А сегодня более чем одиннадцать тысяч человек оказались никому не нужны. Их всех почему-то возвели в ранг мошенников, арестовали имущество. И что, теперь пусть каждый доказывает, что он не верблюд?

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