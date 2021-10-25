Тысячи владельцев участков в Сочи неожиданно оказались мошенниками

Это подтверждают и в Сочинском национальном парке. Согласно заключению начальника научного отдела, участки, сформированные в границах населенных пунктов, налагаются на земли, ранее входившие в нацпарк согласно материалам лесоустройства.
Не спорю, возможно, без мошенничества тут не обошлось. Однако многих собственников эта новость привела в шок.
- Неделю назад узнала от соседки, чей участок также арестовали,что мы все под подозрением, - рассказала корреспонденту "РГ" 67-летняя жительница садоводческого некоммерческого товарищества "Рыбак" Адлерского района Людмила Шафранская.
Она живет в Сочи с 1972 года, 30 лет трудилась на рыбзаводе, а затем 11 лет работала вахтером в санатории "Прогресс". В 1986-м ее семье предоставили земельный участок, а в 1993-м выдали документ о праве собственности.
- После смерти мужа я продала комнату в общежитии, взяла кредит на строительство дома, - продолжила она. - В 2013 году получила документы на его ввод в эксплуатацию. Это мое единственное жилье, не самовольная постройка, оформляла все через БТИ. Какая я мошенница?
И таких историй - не описать в газете. Сами местные жители, кстати, про то, что это земли нацпарка, ничего даже не слышали. Кругом никаких реликтовых деревьев, преимущественно одна ольха. Как говорит житель СНТ "Рыбак" Родион Волков, прошли выборы, и мы стали никому не нужны. "Мы оказались заложниками неприятной ситуации. В нашем деле никто не хочет разбираться..."
Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи Михаил Петухов заявил, что мэрия не комментирует информацию об аресте земельных участков - все вопросы к правоохранительным органам.
В пресс-службе же прокуратуры Краснодарского края, в свою очередь, кротко сообщили, что собственники земельных участков вправе обратиться с соответствующими заявлениями в прокуратуру либо в УВД по Сочи. Каждому обращению будет дана надлежащая оценка, а заявителям - необходимые разъяснения.
Удивительное дело: еще недавно местные власти обещали дойти до каждого, услышать его проблемы и решить. А сегодня более чем одиннадцать тысяч человек оказались никому не нужны. Их всех почему-то возвели в ранг мошенников, арестовали имущество. И что, теперь пусть каждый доказывает, что он не верблюд?