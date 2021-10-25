В Адыгее проконтролируют расходование выделенных Правительством РФ средств

Правительство России утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Они будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделен 151 миллион 447,1 тысячи рублей.

Глава региона Мурат Кумпилов поручил обеспечить строгий контроль за расходованием выделенных средств. Он подчеркнул важность выполнения задачи главы страны и Правительства РФ, направленной на обеспечение медицинской помощи жителям и на поддержку регионов в борьбе с пандемией.

"Эта поддержка особенно важна сейчас, учитывая сложившуюся непростую ситуацию с распространением опаснейшей коронавирусной инфекции", - отметил Мурат Кумпилов.

Средства будут направлены из Резервного фонда Правительства РФ. Решение о выделении этих средств было принято после одобрения трехсторонней комиссией при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена бюджетного комитета Госдумы и трехсторонней комиссии Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Владислава Резника.

Депутат уточнил, что на первом заседании комиссии, которое состоялось в конце прошлой недели, был решен оперативный вопрос о дополнительном финансировании территориальных фондов обязательного медицинского страхования для обеспечения медицинской помощью жителей регионов.

"Выделенные средства помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медицинской помощью застрахованных по ОМС жителей нашего региона, в том числе заболевших COVID-19", - сказал Владислав Резник.

По словам депутата, трехсторонняя комиссия Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений в ходе своей работы будет не только рассматривать и корректировать предложенные Правительством к проекту бюджета на 2022-2024 годы планы по выделению регионам различных субсидий, дотаций и субвенций из федерального бюджета для социальной поддержки граждан и развития экономики, но и решать вопросы оперативного выделения регионам дополнительной федеральной поддержки в этом году.