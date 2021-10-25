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25.10.2021 15:14
Рубрика: Власть

В Адыгее проконтролируют расходование выделенных Правительством РФ средств

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Правительство России утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Они будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделен 151 миллион 447,1 тысячи рублей.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Глава региона Мурат Кумпилов поручил обеспечить строгий контроль за расходованием выделенных средств. Он подчеркнул важность выполнения задачи главы страны и Правительства РФ, направленной на обеспечение медицинской помощи жителям и на поддержку регионов в борьбе с пандемией.

Фото: Алексей Гусев
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"Эта поддержка особенно важна сейчас, учитывая сложившуюся непростую ситуацию с распространением опаснейшей коронавирусной инфекции", - отметил Мурат Кумпилов.

Средства будут направлены из Резервного фонда Правительства РФ. Решение о выделении этих средств было принято после одобрения трехсторонней комиссией при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена бюджетного комитета Госдумы и трехсторонней комиссии Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Владислава Резника.

Депутат уточнил, что на первом заседании комиссии, которое состоялось в конце прошлой недели, был решен оперативный вопрос о дополнительном финансировании территориальных фондов обязательного медицинского страхования для обеспечения медицинской помощью жителей регионов.

"Выделенные средства помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медицинской помощью застрахованных по ОМС жителей нашего региона, в том числе заболевших COVID-19", - сказал Владислав Резник.

По словам депутата, трехсторонняя комиссия Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений в ходе своей работы будет не только рассматривать и корректировать предложенные Правительством к проекту бюджета на 2022-2024 годы планы по выделению регионам различных субсидий, дотаций и субвенций из федерального бюджета для социальной поддержки граждан и развития экономики, но и решать вопросы оперативного выделения регионам дополнительной федеральной поддержки в этом году.

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