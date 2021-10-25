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25.10.2021 16:59
Рубрика: Общество

В Анапе привели в порядок знаменитую лестницу "800 ступеней"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Горожане очистили от грязи одну из достопримечательностей курорта - популярную среди гостей лестницу "800 ступеней".
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Общественники укрепили и отремонтировали перила, провели сварочные работы, а также очистили ступени от песка и щебня. Всего в акции по наведению порядка приняли участие около 30 человек.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Из-за разгула стихии в середине августа пострадали известные достопримечательности курорта.

Точная дата появления этой достопримечательности достоверно неизвестна. При этом местные жители говорят, что строительство "800 ступеней" было проведено за счет одного из меценатов. Свое имя благодетель оставил в тайне - это был явно скромный человек. Зато само творение быстро обрело популярность - сначала у анапчан, а потом и у приезжих.

Создававшие этот объект инженеры и строители явно позаботились о безопасности и комфорте при спуске и подъеме. Ступеньки здесь удобные, не крутые. По краям расположены скамейки, сев на которые, можно передохнуть, заодно полюбоваться видами. И буквально каждый "покоритель" 800 ступенек запечатлевает сей важный момент, делая фото или видео.

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