В Калмыкии в ночной автомобильной аварии погибли шесть человек

Прокуратура Калмыкии начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения фирмой, автобус которой попал в ДТП в Яшкульском районе республики, в результате которого погибли шесть человек, в том числе ребенок, и еще восемь пострадали.

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье на 246-м километре федеральной автомобильной дороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь". На трассе практически лоб в лоб столкнулись грузовик и пассажирский автобус марки "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. Это произошло примерно в половине второго ночи. Большинство пассажиров автобуса в тот момент спали.

По одной из версий следствия, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, врезавшись в "КАМАЗ". В результате столкновения на месте погибли шесть человек, среди них - ребенок, все они - пассажиры автобуса, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Оба водители остались живы. Все пострадавшие, за исключением одного, госпитализированы в Яшкульскую районную больницу. Наиболее тяжелому пациенту оказывают медицинскую помощь в республиканской больнице в Элисте.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственный комитет обратился в прокуратуру с ходатайством о передаче ему из полиции материалов проверки по факту ДТП. Ход расследования дела находится на прокурорском контроле.

Прокуратура Калмыкии в свою очередь также проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с аварией на трассе, которая должна выяснить, соблюдались ли требования безопасности дорожного движения организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на попавшем в ДТП автобусе. "Речь идет в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортного средства и медицинском осмотре водителей", - пояснили в ведомстве.

По одной из версий следствия, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения

В отношении водителя "Неоплана" уже возбудили уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц.