Военнослужащий осужден за избиение симферопольца

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который в июле 2021 года стал зачинщиком драки с местными жителями в центре Симферополя. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Стычка произошла, когда обвиняемый и его знакомый катались на арендованных электросамокатах по пешеходной зоне в Симферополе. В это время мимо них проходила группа молодых людей, которые, открывая бутылку с шампанским, случайно попали брызгами на фигуранта. В ответ тот сразу же ударил неосторожного молодого человека в спину, за что получил в ответ удар в лицо.

Дальше - больше. Военнослужащий, чтобы отомстить обидчику и продемонстрировать свое превосходство над ним, начал угрожать оппоненту, а потом начал привлекать на свою сторону других людей.

- Через некоторое время он вернулся на место конфликта вместе со своим знакомым и еще шестью незнакомыми мужчинами, - рассказали в пресс-службе суда. - Обвиняемый осознавал опасные последствия своих действий, однако игнорировал замечания окружающих и прибывших на место ЧП сотрудников Росгвардии и полиции. Фигурант нанес своему обидчику удар кулаком в область челюсти, в результате чего тот упал на спину и на короткое время потерял сознание.

Когда же полицейские попытались задержать разбушевавшегося военного, он начал вырываться. Другие стражи порядка вовремя пришли на помощь коллеге.

Военнослужащий признан виновным в хулиганстве с применением насилия. Крымский гарнизонный военный суд приговорило его к 240 часам обязательных работ. Кстати, пострадавшего в этой резонансной драке, который вступил в силовой конфликт с военнослужащим, еще ждет справедливое судебное решение.