В МЧС предупредили об опасности природных пожаров на Кубани

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю опубликовало предупреждение о высокой пожароопасности в регионе в ближайшие дни. По данным спасателей, угроза возгораний сохранится с 26 по 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В период с 26 по 28 октября 2021 года местами в северной половине края сохранится высокая пожароопасность (ВПО) 4 класса, - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС региона также напомнили о правилах безопасности при риске пожаров. К примеру, в лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а разводить огонь можно только на открытых площадках. При возникновении пожаров, если быстро потушить огонь невозможно, нужно покинуть опасную зону и сообщить о происшествии по телефону "101".